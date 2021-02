Cette PS5 de 3 m de haut à 70 000 $ vient d’entrer au Guinness des Records !

Le YouTubeur ZHC a acheté une PS5 géante dans le cadre d'une vidéo concours sur sa chaîne. La console de 3 mètres de haut est 100% fonctionnelle et vient avec une manette DualSense elle-aussi totalement fonctionnelle. L'appareil est dans le Guiness des Records.

Certains trouvent que la PS5 est déjà trop grande. D'autres comme le Youtubeur ZHC voient pourtant les choses en beaucoup plus grand. ZHC a ainsi acquis une réplique de la PS5 au format XXL. Pour la bagatelle de 70 000 dollars, le YouTubeur a ainsi reçu une console fonctionnelle de 3 mètres de haut avec une réplique elle aussi totalement fonctionnelle de la manette DualSense à échelle.

On peut d'ailleurs voir le YouTubeur y jouer avec les participants d'un jeu-concours. Car évidemment ZHC avait surtout pour objet d'attirer l'attention sur une vidéo-concours dont il a le secret. Le concept est très simple : il demande à une équipe de participants d'affronter ses talents en dessin en personnalisant les deux côtés de la reproduction de la console.

Cette PS5 géante est dans le Guiness des Records

Le challenge a été remporté au bout d'une centaine d'heures : tout le monde a gagné. Or, si vous êtes restés attentifs durant la vidéo, vous avez remarqué que ZHC avait vraiment beaucoup de PS5 à distribuer : tout ce qui reste a ainsi été envoyé à des “enfants dans le besoin”. La console géante a également été donnée à l'un des followers du YouTubeur choisi au hasard.

Evidemment avec un tel sujet, la vidéo n'a pas fait qu'inscrire la réplique de la console au Guiness des Records. Le contenu a récolté près de 12,5 millions de vues au moment où nous écrivons ces lignes – la vidéo n'a pourtant été mise en ligne qu'il y a quelques jours, le 1er février 2021. ZHC est en fait un habitué des vidéos dans lesquelles il met en scène des répliques géantes d'objets tech.

Dernièrement ZHC a par exemple mis en ligne une vidéo-concours similaire avec une réplique fonctionnelle de l'iPhone 12 – qui lui a apparemment coûtée plus de 50 000 euros. Le but, comme toujours, est de proposer un contenu attractif tout en donnant les produits aux followers et participants et en reversant une partie des recettes de la vidéo à des associations.