PS5 : découvrez la version bling bling en or 24 karats à 8600 € « seulement »

L’accessoiriste britannique TrulyExquisite vient de proposer l’inévitable : des éditions très bling bling de la PS5 avec panneaux en or, or rose ou même platine… De quoi littéralement faire briller votre salon de milles éclats, surtout en cas de ragequit !

Faute de pouvoir mettre la main sur une PS5 à un prix normal, vous caressez l’idée d’acheter une console coûte que coûte quitte à vous adresser à un spéculateur au prix fort ? ARRETEZ TOUT IMMEDIATEMENT ! Alors que certains n’hésitent pas à vendre des PS5 normales parfois bien plus de 1 000 euros sur eBay, l’équipementier de luxe britannique TrulyExquisite a réussi à mettre quelques centaines de PS5 dans son inventaire. Et vous propose dès 7999 Livres Sterling à peine – soit un peu plus de 8600 euros ne vous étouffez pas – des versions customisées avec des panneaux en or 24 karats, or rose 18 karats voire même… recouverts de platine, l’un des métaux précieux les plus rares (ce qui signifie que c’est encore plus cher !).

On note qu’à ce prix là, TrulyExquisite ne fait que apposer des panneaux en métal sur le casing central de la console, qui reste en plastique brillant comparativement très cheap. L’option « entrée de gamme » est la version en or, suivie de la console en or rose 18 karats à 8099 Livres Sterling (8978 euros) en version Digital, et bien sûr l’édition platine disponible dès 8199 Livres Sterling (9089 euros). Comptez 100 Livres Sterling de plus (110 euros au moment où nous écrivons ces lignes) pour avoir la PS5 avec lecteur de disque. Et ce n’est pas tout, car il y a aussi les accessoires ! La manette DualSense en or est ainsi proposée 699 Livres Sterling (775 euros). Comptez 724 Livres Sterling (802 euros) pour la version or rose et 749 Livres Sterling (830 euros) pour la manette en platine.

Même chose pour le casque PS5 3D Pulse, disponible dès 579 Livres Sterling en version or (soit 641 euros, à peine plus cher que l’AirPods Max, qui, lui, n’a qu’un vulgaire casing en aluminium !). Hélas TrulyExquisite a le regret de vous informer que le casque en question est déjà en rupture de stock. Quel dommage… On apprend au passage que chaque édition est limitée à 250 exemplaires. Et que l’accessoiriste de luxe limite le nombre d’achats à 100 « pour éviter les spéculateurs » (vraiment ?) – gageons au moins que le prix de ces éditions sera en soit déjà dissuasif !

Source : TrulyExquisite