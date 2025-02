La mise à jour KB5051974 de Windows 10, en cours de déploiement, corrige comme d'habitude plusieurs bugs, mais surtout lance l'installation d'un programme que vous le vouliez ou non.

Une fois n'est pas coutume, la dernière mise à jour de Windows 10 ne va pas uniquement se contenter de corriger des bugs. Numérotée KB5051974, elle est de type cumulative, c'est-à-dire qu'elle intègre des correctifs apportés par des mises à jour optionnelles antérieures. N'espérez pas y échapper, elle est obligatoire et se lancera soit automatiquement, soit dès que vous cliquerez sur le bouton Rechercher des mises à jour dans Paramètres > Windows Update.

Disponible à la fois pour Windows 10 version 21H2 et 22H2, elle contient les mises à jour de sécurité du Patch Tuesday de janvier 2025. Parmi les bugs auxquels on peut dire adieu, il a celui qui empêchait le bon fonctionnement de l'outil de capture d'écran vidéo par exemple, ou encore celui où Windows ne détectait pas votre caméra USB. Mais l'ajout le plus visible prend une forme très concrète puisqu'il s'agit d'un logiciel.

Windows 10 installe ce programme sans vous demander votre avis avec sa dernière mise à jour

La mise à jour KB5051974 lance en effet l'installation de la nouvelle application Outlook. Ce n'est pas une surprise en soi dans la mesure où Microsoft l'a annoncé le mois dernier, mais tout le monde n'y a pas forcément prêté attention. Ne vous inquiétez donc pas si vous voyez apparaître un autre icône d'Outlook à côté de celui de la version classique dans le menu Démarrer, ce n'est pas un malware. Notez que vous pouvez tout à fait désinstaller le logiciel en suivant comme vous le feriez avec un autre.

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour et qui ne veulent pas s'embarrasser avec ça, n'oubliez pas qu'il existe un outil gratuit pour empêcher installation du nouvel Outlook en amont. Microsoft précise enfin qu'il travaille à la correction de quelques bugs récalcitrant. Vous pouvez les retrouver sur la page dédiée à la mise à jour KB5051974.