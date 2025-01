Cet outil gratuit vous permet d’empêcher Windows 10 d’installer le Nouveau Outlook automatiquement

Microsoft prévoit d’installer automatiquement le nouveau Outlook sur les PC Windows 10. Pour celles et ceux qui souhaitent éviter cette mise à jour, une application tierce appelée BloatyNosy propose une solution simple et efficace.

Microsoft a récemment annoncé que le nouveau Outlook pour Windows sera bientôt installé automatiquement sur les appareils Windows 10. Cette décision suscite des inquiétudes parmi les utilisateurs, notamment ceux qui préfèrent conserver leur environnement actuel sans l’intervention de nouvelles applications non sollicitées. Bien qu’il soit possible d’utiliser des commandes PowerShell ou de modifier le Registre pour bloquer cette installation, ces méthodes restent techniques et peu accessibles pour la majorité des utilisateurs. Une application tierce appelée BloatyNosy vient simplifier la tâche avec une solution rapide et intuitive.

BloatyNosy est une application gratuite spécialisée dans l’optimisation des systèmes Windows. Elle permet de désinstaller les logiciels superflus et de personnaliser les paramètres de votre appareil. Avec sa dernière mise à jour, la version 1.0.10, cette dernière introduit un plugin dédié appelé “Block New Outlook Preinstall“. Cette fonctionnalité bloque automatiquement l’installation du nouveau Outlook sans avoir à manipuler des scripts ou des fichiers système. En complément, cette mise à jour prend désormais en charge WinGet, un gestionnaire de paquets pour installer facilement des logiciels directement via une interface simple.

BloatyNosy permet de bloquer le Nouveau Outlook sur Windows 10

En plus de nouvelles fonctionnalités, BloatyNosy s’offre une refonte visuelle. L’application adopte un mode sombre amélioré et une navigation inspirée de Windows 11, avec un menu latéral pratique pour accéder rapidement aux différentes sections. Les utilisateurs profitent également d’un nouvel écran d’accueil, d’une gestion des plugins optimisée et d’un filtre avancé pour identifier les logiciels inutiles à supprimer. Ces évolutions rendent l’application plus intuitive et mieux adaptée aux besoins des utilisateurs exigeants.

Disponible gratuitement sur GitHub, BloatyNosy se positionne comme un outil essentiel pour les utilisateurs souhaitant garder le contrôle sur leur système Windows. Elle offre également une meilleure compatibilité avec les écrans haute résolution et des transitions fluides entre les différentes pages de l’application. Pour garantir une utilisation sans risque, il est conseillé de tester cette application dans une machine virtuelle avant de l’installer sur un appareil principal.