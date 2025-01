Windows, Outlook, Excel : beaucoup de produits Microsoft présentent des failles de sécurité critiques, mettez-les vite à jour

Presque tous les logiciels et systèmes Microsoft possèdent des failles de sécurité dangereuses. Les risques sont importants et certaines sont activement exploitées par les hackers depuis quelques temps.

Les mises à jour de Windows ou des logiciels installés sur un PC n'embarquent pas systématiquement de nouvelles fonctionnalités ou un nouveau design. Au contraire : le plus souvent, les changements se résument au fameux “correction de bugs et amélioration des performances“, selon la formule consacrée. Dit comme ça, cela donne l'impression que le patch n'a pas vraiment d'intérêt, et pourtant. Il arrive qu'il comble des failles de sécurité invisibles, mais particulièrement nocives.

Microsoft a l'habitude de diffuser des bulletins compilant les vulnérabilités dont il vient de s'occuper. À chacune est attribuée un notion de dangerosité (faible, élevée…), ainsi que la probabilité qu'elle soit déjà exploitée par les pirates, entre autres. Pour janvier 2025, le constat est sans appel. Presque tous les produits de la firme présentent une ou plusieurs failles critiques.

Mettez vite à jour Windows et vos logiciels Microsoft pour corriger ces failles de sécurité

Voici d'abord la liste des systèmes et programmes Microsoft concernés ici :

Windows 10

Windows 11

Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 et 2025

Microsoft Office 2016, 2019, 2021 et 2024

L'application Microsoft Office pour Android, iOS et Mac

Microsoft Office Universal

Microsoft Outlook 2016

Microsoft Outlook pour Mac

Microsoft Access 2016

Microsoft Excel 2016

Microsoft OneNote pour Mac

Microsoft 365 Apps

En se référant à la liste, on peut voir que des failles ont été exploitées avant leur correction. Parmi elles, certains sont qualifiées de critiques. Concrètement, elles peuvent servir à prendre le contrôle de l'ordinateur à distance à des fins de vol de données, d'espionnage ou de suppression d'informations importantes.

Heureusement, si elles sont mentionnées par Microsoft, c'est qu'elles ont été comblées. Assurez-vous donc d'avoir mis Windows à jour en vous rendant dans Paramètres > Windows Update > Rechercher les mises à jour. De la même manière, si vous vous en servez, ouvrez les logiciels mentionnés plus haut et vérifiez-en la dernière version disponible. Prenez le réflexe de faire cela régulièrement afin de ne pas laisser votre PC vulnérable trop longtemps.