Cette mise à jour de ChatGPT sur iPhone rend l’IA beaucoup plus pratique à utiliser

OpenAI continue d'améliorer son application ChatGPT pour iPhone. La dernière mise à jour permet désormais de discuter avec le chatbot tout en utilisant d'autres applications. Cette fonctionnalité transforme ChatGPT en un véritable assistant numérique, voici comment l'activer.

L'application ChatGPT d'OpenAI, qui utilise l'intelligence de GPT-4o, a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité permettant de continuer les conversations vocales en arrière-plan. Ce modèle offre des capacités de conversation avancées, qui rendent l'application presque indiscernable d’un humain. Cependant, cette fonction a suscité des inquiétudes concernant la confidentialité lorsqu’elle a été déployée sur Android, car elle permet à l'IA de potentiellement écouter en continu même lorsque l'application n'est pas active.

A lire egalement – ChatGPT : on sait désormais combien d’étudiants utilisent l’IA et le chiffre est hallucinant

Initialement, on pensait que cette fonctionnalité prendrait des semaines à être déployée sur iPhone, mais elle est déjà disponible. Pour l’activer, assurez-vous que votre application ChatGPT est à jour. Ensuite, ouvrez les paramètres en appuyant votre nom en bas de la barre latérale, puis activez les “Conversations en arrière-plan“. Cette option vous permet de commencer une conversation vocale avec l’IA, de quitter l'application et de continuer à parler.

Pour désactiver cette fonctionnalité, si comme nous, vous avez des préoccupations concernant la confidentialité, il suffit de retourner dans les paramètres de l'application ChatGPT. Sélectionnez le mode vocal et désactivez “Conversations en arrière-plan”. Cette option est en cours de déploiement graduel sur Android et déjà disponible pour tous les pour tous les utilisateurs sur iPhone.

Sur le même sujet – iOS 18 : serez-vous obligé d’accepter ChatGPT sur votre iPhone ?

Alors qu'Apple s'apprête à annoncer un partenariat officiel avec OpenAI pour intégrer l'intelligence de ChatGPT à iOS 18, une refonte majeure de Siri est également prévue. Les rumeurs suggèrent que l’assistant pourrait bientôt adopter un style conversationnel similaire à l’intelligence artificielle. Cette collaboration pourrait le rendre plus performant et polyvalent.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, ChatGPT se rapproche encore plus du rôle d’un assistant numérique complet. Espérons qu’OpenAI garantira une gestion rigoureuse de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs.

🚨 ChatGPT adds “Background Conversations” in its latest update.

It allows you to keep the conversation going even if you are using other apps or your screen is off.

GPT-4o new voice feature might be coming soon! pic.twitter.com/tQh9byGGtn

— Alvaro Cintas (@dr_cintas) June 5, 2024