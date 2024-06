ChatGPT : désactivez vite cette nouvelle fonction si vous ne voulez pas que l’IA ne vous espionne

OpenAI a récemment mis à jour son application mobile ChatGPT en introduisant une fonctionnalité qui permet de continuer les conversations vocales en arrière-plan. Cette nouveauté offre de nouvelles possibilités d'utilisation, comme parler à l’IA tout en utilisant d'autres applications ou même lorsque l'écran est éteint.

Les IA prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, comme en témoigne la récente panne de ChatGPT qui a fait réagir des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, OpenAI continue d'innover avec GPT-4o, qui permet de tenir une conversation avec l'intelligence artificielle, vient de dévoiler une mise à jour importante. Cette nouvelle version n'est pas sans rappeler le projet Astra de Google, qui promet de bouleverser notre manière d’utiliser nos smartphones.

La nouvelle mise à jour de l'application mobile de ChatGPT permet de maintenir une conversation vocale en continu, même lorsque l'application est en arrière-plan ou que l'écran est éteint. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans les paramètres et d'activer “Conversations en arrière-plan” dans la section mode vocal. Cela permet aux utilisateurs de continuer à utiliser l’IA tout en utilisant d'autres applications, ce qui rend son usage plus pratique et plus flexible.

ChatGPT peux écouter tout ce que vous dites, même lorsque votre écran est éteint

Bien que la fonctionnalité de “Conversations en arrière-plan” soit impressionnante, elle suscite des inquiétudes chez certains utilisateurs concernant la confidentialité. En effet, cette option signifie que ChatGPT peut potentiellement écouter ou suivre votre utilisation des autres applications même lorsque vous n'utilisez pas activement l’IA. Pour répondre à ces préoccupations, OpenAI a ajouté une option qui permet de désactiver cette fonction.

Il suffit de se rendre dans les paramètres de l'application ChatGPT, de sélectionner le mode vocal et de désactiver “Conversations en arrière-plan”. Cette option est actuellement en cours de déploiement graduel et pourrait ne pas encore être disponible pour tous les utilisateurs.

OpenAI prévoit de lancer d'autres améliorations vocales avec GPT-4o, notamment des conversations de voix à voix plus rapides et la possibilité de partager des vidéos. Ces innovations montrent la direction que prennent les assistants vocaux IA qui seront de plus en plus intégrés à notre quotidien.