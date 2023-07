ChatGPT : les universités commencent à donner des cours pour apprendre à utiliser l’IA

Alors qu’une grande partie du monde de l’enseignement s’inquiète de la popularité grandissante de ChatGPT auprès des étudiants, l’université de l’Arizona a décidé de prendre le problème sous un autre angle. En effet, celle-ci donne désormais des cours pour apprendre à utiliser correctement l’IA, arguant qu’il vaut mieux embrasser le changement plutôt que de lutter contre.

ChatGPT n’est même pas disponible depuis un an que tout le monde s’accorde déjà pour dire que l’outil la prochaine grande révolution pour l’humanité. De nombreux domaines s’inquiètent d’ailleurs de voir avec quelle rapidité l’IA a été adoptée par ses utilisateurs. Celui de l’éducation, notamment, peine à savoir comment réagir face au raz-de-marée. Pour certaines, la réponse est claire : il faut fermement refuser l’utilisation du chatbot chez les élèves.

Mais chez d’autres, la nuance est de mise. Si la prise de pouvoir de ChatGPT et des IA génératives est inévitable, pourquoi ne pas plutôt apprendre à s’en servir pour mieux les apprivoiser ? C’est la réflexion que s’est faite Andrew Maynard, professeur à la School for the Future of Innovation in Society (SFIS), une université en Arizona, qui dispense désormais des cours pour apprendre à utiliser correctement ChatGPT.

En Arizona, vous pouvez désormais apprendre à bien utiliser ChatGPT

Son cours, baptisé « Ingénierie des commandes de base », vise à transmettre aux étudiants les bonnes pratiques pour écrire des prompts de qualité, permettant d’optimiser les résultats obtenus sur ChatGPT, mais aussi à sensibiliser sur l’intelligence artificielle et les possibilités offertes par cette technologie. « Nous sommes arrivés à un point où j’ai clairement réalisé qu’il y avait beaucoup de panique, beaucoup de questionnements et que les choses évoluaient rapidement », explique le professeur.

« Les gens disent : “L’IA générative va voler votre travail”. Si c’est le cas, nous ferions mieux de faire quelque chose et de nous assurer que les étudiants innovent et réussissent », estime Jules White, directeur du programme Future of Learning and Generative AI à l’université Vanderbilt, citant une crainte très répandue qu’OpenAI confirme n’hésite d’ailleurs pas à confirmer ouvertement.

