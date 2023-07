Grâce à cette IA, Google nous permettra bientôt de parler naturellement aux robots

RT-2, le nouveau modèle d'intelligence artificielle lancé par Google, a un but précis : faire en sorte que les robots comprennent ce que l'on veut qu'ils fassent de manière naturelle, même s'ils ne l'ont jamais fait avant. Et ça marche.

L'intelligence artificielle est absolument partout. Elle peut publier des (fakes) news, jouer à Pong ou encore vous rendre plus ou moins immortel. Un autre domaine d'application de l'IA en plein développement est la robotique. Des robots intelligents avec qui on discute comme s'ils étaient humains et qui s'occupent de nos corvées sans qu'on les programme pour le faire, voilà une scène classique de la science-fiction. Avec le nouveau modèle d'IA de Google, RT-2, on s'en approche.

Successeur du système Robotics Transformer 1 (RT-1), son but affiché est assez simple. Grâce à lui, les robots pourront comprendre les actions qu'on leur demande d'effectuer de manière la plus naturelle possible, et sans qu'on ait à leur apprendre au préalable comment faire. RT-2 utilise les données à disposition sur Internet, et ça change tout. Par exemple, vous dites à un robot “sors les ordures”. Avant, vous deviez lui apprendre ce que sont des ordures, comment les prendre et comment les jeter. Plus maintenant.

L'IA RT-2 permet aux robots de comprendre ce qu'on veut qu'ils fassent sans leur apprendre

Grâce au modèle RT-2 et son accès au Web, quand vous demandez au robot de sortir les ordures, il a déjà une bonne idée ce que c'est, de ce que vous voulez dire par “sortir” et de comment il doit faire ça. Et ça fonctionne même s'il ne l'a jamais fait avant. Au fil des tests, Google a mesuré que sur 6000 demandes, RT-2 est 2 fois plus efficace que RT-1 sur les tâches inconnues, 62 % de réussite contre 32 % pour l'ancien modèle.

Les robots sont donc capables d'apprendre un peu comme les humains, en transférant des concepts appris préalablement à des situations nouvelles. On n'est bien sûr pas encore au point d'avoir tous son robot à tout faire à domicile, mais cette avancée pourrait drastiquement améliorer la domotique. Les propres robots utilisés par Google dans ses locaux en profiteront sûrement.