Un nouveau type d’IA « apprend à apprendre » comme les humains, l’installation de la dernière mise à jour de Windows 11 est impossible pour certains utilisateurs, le OnePlus 12 et sa puce Snapdragon 8 Gen 3 apparaissent déjà sur AnTutu, c’est l’heure du récap de la veille.

Alors que le mois d’octobre touche sa fin, l’actualité Tech continue de battre son plein. Et il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Les plus bricoleurs d’entre vous seront heureux d’apprendre que les pièces du Surface de Microsoft sont désormais en vente. Il sera désormais plus facile de le réparer soi-même. On s’enthousiasmera pour cette technologie qui promet de faire de l'électricité avec des plumes de poulets. Ce n’est qu’une partie de la riche actualité de la veille, on vous présente les sujets les plus marquants du jour.

Ce nouveau réseau neuronal va battre ChatGPT et Vard à plate couture

Des scientifiques ont publié les résultats d’une recherche qui pourrait rendre les réseaux neuronaux encore plus efficaces dans l’apprentissage de la langue. Cette avancée promet d’être encore plus performante que les grands modèles de langage actuellement mis à la disposition du public tels que ChatGPT ou bien Bard de Google. Consultez notre article pour avoir un aperçu de ce que l’IA promet de nous apporter dans un avenir proche.

Cette mise à jour de Windows 11 refuse de s’installer chez de nombreux internautes

Microsoft fait évoluer Windows 11 à une fréquence si soutenue qu’il est parfois difficile de suivre le rythme. Et les utilisateurs qui veulent mettre leur PC à fréquence régulière sont malheureusement en première ligne quand la mise à jour se passe mal. La version KB5031455 de l’OS était censée régler de nombreux bugs, mais pour de nombreux utilisateurs, dont un membre de la rédaction, l’installation se révèle malheureusement impossible.

Le OnePlus 12 dévoile la puissance du Snapdragon 8 Gen 3 dans un benchmark AnTuTu

On attend monts et merveilles du SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Ce processeur est destiné à équiper les appareils les plus performants qui seront commercialisés en 2024. Certains fabricants de smartphones, dont OnePlus, l’intègrent déjà dans leurs appareils. Bien que la commercialisation du OnePlus 12 ne soit annoncée que pour le mois de décembre en Chine, ce mardi 31 octobre, les scores de l’appareil haut de gamme de la compagnie chinoise ont été publiés sur AnTuTu, et ils ne déçoivent pas. Le OnePlus 12, tout comme le Vivo X100 et l’Asus ROG Phone 8, s’annonce comme un sérieux prétendant au titre de smartphone le plus puissant de 2024.

