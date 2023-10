Faire de l’électricité avec des plumes de poulet, c’est possible et c’est écologique

Des scientifiques sont parvenus à fabriquer des piles à combustible à base de plumes de poulets. De quoi produire de l'énergie verte tout en diminuant la pollution occasionnée par la volaille.



Quel est le point commun entre un poulet, l’électricité et la pollution de l’atmosphère ? Les plumes. Ne cherchez pas de jeu de mots, ce n'est pas une blague. Chaque année, du fait de l'élevage, 40 millions de tonnes de plumes de poulet sont incinérées. Leur combustion génère beaucoup de dioxyde de carbone et de soufre relâchés dans l'atmosphère. L'enjeu écologique est réel, mais pour l'instant, force est de constater qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces inévitables déchets organiques.

Des recherches menées conjointement par l'École polytechnique fédérale de Zurich en Suisse et l’Université de Technologie de Nanyang à Singapour ont cherché à faire d'une pierre deux coups. Les équipes scientifiques se sont emparées des plumes de poulet pour en tirer une source d'énergie propre. Plus précisément, les chercheurs sont parvenus à extraire la kératine des plumes et à les transformer en fibres extrêmement fines que l'on nomme fibrilles amyloïdes.

Des scientifiques créent une membrane de pile à combustible à base de plumes de poulet

Les fibres ainsi obtenues sont ensuite utilisées pour créer la membrane d'une pile à combustible. Cette dernière produit de l'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène. Ces substances n'étant pas considérées comme des polluants atmosphériques, on peut qualifier l'électricité produite de “propre”. Rappelons qu'une pile à combustible n'est pas une batterie, dans la mesure où elle ne stocke pas d'énergie. En revanche, elle continuera à en fabriquer tant qu'elle est alimentée.

La kératine représente 90 % d'une plume de poulet. C'est une ressource abondante qui présente un intérêt écologique certain. De plus, selon les estimations des chercheurs, leur membrane coûte 3 fois moins cher à produire que celles habituellement utilisées. S'agit-il pour autant de la solution idéale ? Pas encore. Il faut beaucoup d'énergie pour produire l'hydrogène nécessaire à la pile à combustible afin qu'elle délivre de l'électricité. En attendant d'y remédier, on peut toujours chercher à faire de l'énergie avec de l'air.

Source : L'Usine Nouvelle