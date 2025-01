Cette fonction des Tesla serait responsable d’accidents, une enquête est ouverte

Après plusieurs rapports indiquant qu'elle est au cœur de plusieurs accidents, une fonctionnalité des voitures électriques Tesla va être passée au crible. Une enquête est officiellement ouverte.

Les voitures qui conduisent toutes seules, c'est pratique. Nous ne sommes pas encore dans un monde où toutes roulent sans que nous ayons à faire quoi que ce soit, mais on s'en approche doucement. En attendant, il faut bien tester les avancées technologiques en la matière, et donc payer les pots cassés. Le problème est que des vies sont en jeu, on ne peut donc pas se permettre de tâtonner. C'est pourquoi les nouvelles fonctionnalités de conduite autonome sont scrutées dès leur sortie.

En septembre dernier, Tesla a lancé l'Actually Smart Summon, qui en abrégé démontre toute la subtilité d'Elon Musk, ASS (cul en français). Il s'agit d'une amélioration de l'option permettant de faire avancer ou reculer le véhicule sans personne à bord. Ici, il est possible d'appeler ce dernier depuis son smartphone et de le faire venir à soi depuis sa place de stationnement. Utile, mais visiblement pas sans danger. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) américaine lancent une enquête préliminaire à son sujet.

Une enquête s'ouvre sur une fonction des Tesla possiblement responsable d'accidents

La décision fut prise après la réception de plusieurs rapports faisant état de collisions à cause de l'Actually Smart Summon, 4 en tout. Les Tesla impliquées n'ont pas détecté un poteau ou une autre voiture garée lors de la mise en marche de la fonction.

L'une des plaintes affirme qu'une Model 3 a percuté un véhicule stationné alors qu'il y avait une personne à l'intérieur. Une autre parle d'une Model Y qui a tourné brusquement sur sa gauche après activation de l'Actually Smart Summon, emboutissant là encore une autre voiture garée. Au total, 2,6 millions de Tesla vont être examinées dans le cadre d'une évaluation préliminaire. En fonction des résultats, une analyse plus poussée pourra être demandée. Dans le pire des cas, Tesla se verrait contraint de rappeler ses véhicules.

Source : Reuters