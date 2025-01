Les batteries du Cybertruck impliqué dans l’explosion mortelle à Las Vegas ne seraient pas en cause, voici tout ce que l’on sait

Un Tesla Cybertruck qui a explosé devant l’hôtel Trump de Las Vegas a causé un mort et sept blessés. Les autorités enquêtent pour déterminer les causes de l’incident, et le FBI n’exclut pas un acte de terrorisme.

Le début de l’année 2025 est marqué par un incident tragique à Las Vegas. Mercredi matin, une explosion spectaculaire a eu lieu devant l’entrée du Trump International Hotel. Le véhicule impliqué, un Tesla Cybertruck, a pris feu avant d’exploser, et a provoqué la panique parmi les témoins. Cet événement tragique, qui a causé la mort d’un individu et blessé sept autres personnes, reste entouré de mystère.

L’explosion s’est produite vers 8 h 40, heure locale, alors que le Cybertruck s’était garé dans la zone de valet de l’hôtel. Selon les premiers témoignages, de la fumée aurait commencé à s’échapper du véhicule avant que celui-ci n’explose violemment, dégageant des flammes impressionnantes. La scène a été capturée par plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre, arrivées rapidement sur place, ont évacué l’hôtel pour des raisons de sécurité.

L’explosion du Cybertruck pourrait être liée à une bombe ou des feux d’artifice

Le FBI a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer l’origine de l’explosion. Bien que certains aient évoqué un problème lié aux batteries du véhicule, Elon Musk a rapidement réfuté cette hypothèse. Selon le PDG de Tesla, l’explosion aurait été causée par des feux d’artifice ou une bombe placée dans la benne du Cybertruck, et non par un défaut du véhicule lui-même. Pourtant, ce n’est pas la première fois que des voitures électriques sont pointées du doigt pour des risques d’incendie : Audi a récemment rappelé ses modèles e-tron GT pour des anomalies de batterie, tandis qu’une Renault Zoé avait pris feu en France en 2024, causant d’importants dégâts matériels.

Cette explosion intervient dans un contexte déjà tendu, quelques heures après qu’un autre véhicule a foncé dans une foule à la Nouvelle-Orléans, faisant plusieurs victimes. Les autorités enquêtent sur un éventuel lien entre les deux incidents. Le Cybertruck impliqué à Las Vegas avait été loué via une plateforme de partage de voitures, tout comme le véhicule impliqué plus tôt. Ces deux événements montrent des inquiétudes grandissantes sur la sécurité des véhicules électriques et les risques liés à leur utilisation.