La prochaine Galaxy Ring vous fait oublier votre chargeur, Samsung prépare une batterie révolutionnaire pour ses appareils connectés

La Galaxy Ring a déçu sur un point essentiel. Samsung pourrait bien corriger le tir avec une technologie inédite. Un changement majeur se profile pour la prochaine version de la bague connectée.

Les objets connectés miniaturisés sont de plus en plus présents dans le quotidien. En 2024, Samsung a lancé sa première bague intelligente, la Galaxy Ring. Bien accueillie pour son design discret et ses fonctions de santé, elle a pourtant montré rapidement ses limites. Son autonomie réelle était inférieure aux estimations annoncées, notamment sur les petites tailles, et son démontage a révélé une conception centrée sur la réduction des coûts.

Pour corriger ces défauts, Samsung miserait sur une nouvelle technologie. Selon un rapport coréen, la marque prépare une seconde version de la Galaxy Ring, cette fois équipée d’une batterie à l’état solide. Cette dernière offre une densité énergétique supérieure, permettant de stocker plus d’énergie sans augmenter la taille du composant. Cela améliorerait l’autonomie, tout en réduisant les risques liés aux fuites ou à la surchauffe. Celle-ci pourrait aussi se recharger plus vite et résister à une usure plus lente avec le temps.

Samsung équipe la Galaxy Ring 2 d’une batterie solide plus compacte et endurante

Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des fonctions santé. Samsung a récemment mis à jour l’application Samsung Health avec un nouvel outil de suivi du stress. Baptisé Mindfulness Tracker, il permet de suivre l’humeur en temps réel et propose des exercices guidés. La Galaxy Ring peut aussi analyser l’environnement de sommeil, comme la température ou la qualité de l’air, en utilisant les données collectées via les objets compatibles SmartThings. Deux tailles supplémentaires, 14 et 15, seront également proposées pour une meilleure adaptation à toutes les morphologies.

Samsung Electro-Mechanics a déjà développé des batteries solides ultra-compactes de 200 Wh/L, et vise une densité de 360 Wh/L pour la prochaine génération. Cette technologie pourrait ensuite être intégrée aux futurs Galaxy Buds dès 2026, puis aux montres Galaxy Watch à partir de 2027. Le passage à cette technologie plus coûteuse pourrait toutefois entraîner une hausse du prix de la Galaxy Ring. Samsung amorce ainsi un changement stratégique, avec un premier modèle servant de base avant d’imposer des standards plus ambitieux.

Source : News MT