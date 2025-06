La Galaxy Ring 2 ne sortira pas en 2025, voici ce qui pousse Samsung à retarder son lancement

Samsung ne serait pas prêt à sortir le successeur de sa Galaxy Ring cette année. La deuxième génération n’en serait qu’au début de son développement. Les amateurs d’objets de suivi de la santé vont devoir patienter.

Depuis quelque temps, les objets connectés prennent des formes de plus en plus discrètes. Bracelets, lunettes, bagues : les marques cherchent à proposer des alternatives aux montres pour suivre la santé et l’activité physique. Parmi elles, Samsung a récemment lancé sa première Galaxy Ring, une bague intelligente destinée à concurrencer les bracelets classiques. Compacte et légère, elle vise surtout les utilisateurs qui souhaitent un suivi passif de leur forme physique sans écran au poignet.

Alors que de nombreux utilisateurs attendaient déjà une nouvelle version, un rapport venu des Pays-Bas indique que le développement de la Galaxy Ring 2 vient à peine de commencer. Selon les informations publiées par Galaxy Club, le projet serait encore en phase initiale, ce qui rend improbable une sortie avant 2026. La présentation prévue en janvier dernier aux côtés du Galaxy S25 n’a finalement jamais eu lieu, et depuis, Samsung reste silencieux sur le sujet.

La Galaxy Ring 2 ne serait pas prête avant 2026

La première Galaxy Ring avait été dévoilée début 2024 et marquait l’entrée de Samsung dans le secteur des bagues intelligentes. Sa deuxième génération était attendue pour la fin 2025, voire l’automne. Mais les dernières informations contredisent totalement ce calendrier. D’après les premières fuites, le produit est encore en phase de conception, ce qui signifie qu’aucun prototype finalisé n’a été validé à ce jour. Il faudra donc encore attendre plusieurs mois avant de voir un modèle prêt pour le marché.

Les rumeurs évoquent pourtant des améliorations notables : un design plus fin, une meilleure autonomie selon la taille, et de nouvelles fonctions liées à la santé, probablement dopées à l’intelligence artificielle. La bague pourrait embarquer un suivi cardiaque amélioré, un meilleur suivi du sommeil et des données plus précises sur l’activité physique. Pour l’instant, rien n’a été confirmé. Il est possible que la Galaxy Ring 2 soit dévoilée en janvier 2026 en même temps que les Galaxy S26. En attendant, la première génération reste l’une des rares solutions connectées compactes sur le marché.