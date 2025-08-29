Apple n’est plus le leader mondial du marché des montres connectées, découvrez qui l’a détrôné

Apple a longtemps dominé le marché mondial des montres connectées. Mais ce temps est révolu : la firme de Cupertino s’est fait ravir la première marche du podium par une autre marque pour ce deuxième trimestre 2025.

Depuis plus d’un an, le marché mondial des montres connectées connaît une baisse des expéditions. Il connaît cependant un rebond avec le deuxième trimestre 2025 et cette reprise devrait se poursuivre, avec la santé et l’IA au cœur de l’innovation.

Apple est longtemps resté en tête de ce marché, grâce à la puissance de son écosystème iOS et à la fidélité de ses acheteurs. Cependant, la firme de Cupertino a aussi pâti du recul du marché mondial des montres connectées ; tandis que sa récente reprise a profité à une autre marque… qui vient de détrôner Apple.

Cette marque chinoise a détrôné Apple pour la première fois sur le marché mondial des montres connectées

Huawei a en effet pris la tête du marché mondial des montres connectées, d’après le cabinet d’études Counterpoint. Sa part a atteint un record de 21 % au deuxième trimestre 2025. Cet exploit, en corrélation avec la reprise du marché, s’explique par une demande croissante de montres connectées, surtout en Chine, pays dans lequel Huawei, Xiaomi et Imoo portent le secteur. Cette demande est due à une importante prise de conscience autour de la santé, de l’IA et des objets connectés en Chine. La montre connectée incarne ces préoccupations tant elle est polyvalente : suivi sportif et de santé, moyen de paiement, de navigation, mais aussi de communication.

Mais ce succès de Huawei ne repose pas seulement sur la forte croissance du marché en Chine, qui a même dépassé l’Amérique du Nord en se hissant à la première place pour les montres connectées haut de gamme grâce aux performances des marques locales. La marque a également su tirer profit d’une expansion stratégique à l’international. Et selon Counterpoint, si les utilisateurs se sont tournés vers Huawei, c’est grâce « à son portefeuille diversifié, à son élan domestique et à une stratégie de prix compétitifs sur le milieu et haut de gamme ».

Ainsi, Apple a été relégué à la deuxième place, Samsung est cinquième ; tandis que Xiaomi ferme le podium. Si d’après Counterpoint ce déclin « montre que la fidélité à la marque ne suffit plus » puisque « les consommateurs attendent désormais une réelle valeur ajoutée », il peut aussi s’expliquer par le report des achats dans la perspective du lancement prochain de nouveaux modèles. Mais l'Apple Watch Series 11 pourrait décevoir en raison d’un manque de nouveautés sur cet aspect crucial. Quoi qu’il en soit, le troisième trimestre sera décisif.