Cette batterie révolutionnaire pourrait mettre fin aux incendies de voitures électriques

Les incendies de voitures électriques restent rares mais spectaculaires et difficiles à maîtriser. Une équipe de chercheurs coréens a mis au point une batterie capable de s’éteindre seule en cas de surchauffe. Cette innovation pourrait transformer le secteur automobile et bien plus encore.

Les incendies liés aux batteries de voitures électriques font souvent la une lorsqu’ils ont lieu. En France, une Renault Zoé en recharge a pris feu en mai 2024. Il avait détruit la maison de sa propriétaire après 20 heures d’intervention des pompiers. Quelques années plus tôt, l’incendie du cargo Felicity Ace, transportant 4 000 voitures haut de gamme dont des Porsche et Lamborghini, a montré à quel point les feux des accus sont difficiles à maîtriser. Ces incidents, bien que rares, mettent en lumière la nécessité d’améliorer la sécurité de ces composants pour prévenir ces situations dramatiques.

Des solutions commencent à émerger pour pallier ce problème. En 2024, LG Chem a présenté un matériau révolutionnaire capable de bloquer les flux électriques dès les premiers signes de surchauffe. Ce “matériau de suppression d’emballement thermique”, aussi fin qu’un cheveu, agit comme un fusible intelligent et stoppe la propagation de la chaleur. Mais une équipe de chercheurs coréens du Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) va encore plus loin avec une batterie au lithium métal innovante. Cette dernière peut s’éteindre seule en cas de surchauffe, évitant ainsi tout risque d’incendie.

La batterie à électrolyte polymère solide triple couche s’éteint seule en cas de surchauffe

Les chercheurs de DGIST ont développé une batterie utilisant un électrolyte polymère solide à triple couche. Chacune a une fonction spécifique. La couche externe, souple, assure un contact optimal avec les électrodes. La couche intermédiaire, plus rigide, renforce la structure et empêche la formation de dendrites, ces excroissances de lithium qui causent des courts-circuits. Un agent anti-incendie, le décabromodiphényléthane (DBDPE), intégré à la batterie, lui permet de s’éteindre seule en cas de surchauffe.

Outre sa sécurité accrue, cette batterie affiche une longévité impressionnante. Elle conserve 87,9 % de ses performances après 1 000 cycles de charge. Cela pourrait représenter des centaines de milliers de kilomètres pour un véhicule électrique, tout en réduisant les risques d’incendie. Cette innovation s’inscrit donc dans une série d’avancées pour améliorer la sécurité de ce composant, que ce soit pour les voitures, les smartphones ou les systèmes de stockage d’énergie. Avec des solutions comme celle de LG Chem et cette nouvelle batterie coréenne, leur avenir semble plus sûr et durable que jamais.

Source : Small