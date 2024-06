La Renault Zoe de cette conductrice française prend feu et brule sa maison, voici les premiers éléments d’enquête

Une Renault Zoé raccordée sur une borne de recharge à domicile a subitement pris feu près de Toulouse. Malheureusement, l'incendie s'est propagé et les flammes ont quasiment détruit la maison de la propriétaire de la citadine. Mais que s'est-il-passé ?

Claire, mère de famille de 44 ans, se considère chanceuse. Pour cause, sa Renault Zoé achetée neuve en 2020 a subitement près de feu près de chez elle. La citadine électrique était alors reliée à la borne de recharge à domicile quand l'explosion a eu lieu.

Une Zoé prend feu et détruit une maison

Et malheureusement pour elle et les siens, l'incendie s'est propagé sur sa maison, occasionnant des dégâts considérables… Pour cause, il aura fallu près de 20 heures aux soldats du feu pour éteindre les flammes. “Je suis épuisée. On a dû vider toute notre maison, tout trier. Maintenant, c'est notre vie entière qu'on doit reconstruire”, explique-t-elle anéantie dans les colonnes de La Dépêche.

C'est la voisine, Martine, une retraité de 73 ans, qui a alerté les pompiers. Dans l'après-midi du 16 mai, elle entend un gigantesque boum. Terrifiée, elle se précipite dehors pour tomber nez à nez avec la Zoé dévorée par les flammes. L'intensité de l'explosion était telle que le pare-brise de la citadine a été projeté à plus de 20 mètres de distance pour se retrouver sur le paillasson de la septuagénaire.

Deux incendies en deux jours, l'inquiétude monte

Mais que s'est-il passée au juste ? Les experts de l'assurance de Claire vont devoir apporter des réponses. D'après la propriétaire de la Zoé, la voiture était effectivement branchée lorsque l'explosion a eu lieu. En revanche, elle n'était plus en charge, la batterie étant pleine. D'après ses précisions, leur borne est programmée pour se déconnecter la journée et pour charger le véhicule uniquement la nuit, lors des heures creuses.

Fait plutôt inquiétant, une autre Zoé est partie en fumée le lendemain dans la commune de Collonges-la-Rouge en Corrèze. Comme le rapportent nos confrères du journal La Montagne, la voiture était également à l'arrêt sur la place du village depuis un certain temps lorsque l'explosion s'est produit. Mais cette fois-ci, il n'est pas précisé si elle était en charge ou non.

Pour rappel, la marque au losange a procédé à la fin mars 2024 aux rappels de plusieurs voitures. L'un concernait la Mégane IV Sedan, et l'autre la Zoé justement. Le constructeur décrivait alors “un problème de fabrication qui pouvait engendrer un court-circuit de la batterie haute tension et augmenter le risque d'incendie”. Seulement et d'après Renault, cette avarie ciblait uniquement les véhicules dotés d'une batterie BT4 XLR, soit ceux fabriqués entre le 1er septembre et le 28 septembre 2023. Après ces deux incendies, on peut légitimement se demander si le problème ne concerne pas en vérité un parc bien plus large de Zoé… On attend les précisions du constructeur sur ce point.