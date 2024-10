Les batteries de voitures électriques ne prendront plus feu grâce à cette invention 100 fois plus fine qu’un cheveu

Les équipes de LG Chem ont mis au point un système ingénieux qui devrait empêcher les batteries de voitures électriques de prendre feu. Une sécurité bienvenue quand on connaît les ravages qu'un tel incident peut engendrer.



Plus rares que sur les modèles thermiques, les incendies de voitures électriques sont souvent spectaculaires. La faute à un type de feu plus difficile à maîtriser par les pompiers. Ce n'est pas pour rien que les constructeurs automobiles rappellent des millions de véhicules au moindre risque de ce genre. En règle générale, c'est la batterie qui prend feu. À cause d'un court-circuit, d'une immersion prolongée dans l'eau, ou parce qu'une cellule est endommagée, un phénomène d'emballement thermique peut survenir.

En résumé : une cellule de la batterie se met à chauffer, ce qui libère de l'énergie qui va continuer d'augmenter la température, etc. Ce cercle vicieux explique pourquoi le composant peut brûler pendant des heures sans oxygène. Pour l'endiguer, les chercheurs de LG Chem et ceux de l'université technologique de Pohang en Corée du Sud ont mis au point un matériau révolutionnaire.

Ce nouveau matériau ultra-fin empêche les batteries de voitures électriques de prendre feu

L'invention ne s'embarrasse pas d'un nom alambiqué : “matériau de suppression d'emballement thermique“. Il “modifie sa résistance électrique en fonction de la température, agissant comme un « fusible » qui bloque le flux d'électricité dans les premiers stades de surchauffe“, explique LG Chem, qui fournit des batteries à Tesla, Ford ou encore Volkswagen.

Pas plus épaisse qu'un centième de cheveu humain et située entre la cathode et le collecteur de courant, la couche coupe le flux de courant dès lors que les températures augmentent entre 90 et 130 °C. Flexible, elle peut arrêter son action quand la chaleur baisse suffisamment.

Le matériau a été testé avec succès sur des batteries NCM (Nickel Cobalt Manganèse) et LCO (Lithium Cobalt Oxyde). 70 % des premières n'ont pas pris feu, sachant que les flammes apparues sur les 30 % restants ont rapidement été éteintes. Quant à celles du 2e modèle, aucune n'a pris feu. LG Chem continuera les essais en 2025 avant de penser à une commercialisation.

Source : InsideEVs