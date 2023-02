Cette batterie externe peut prendre feu à tout moment, jetez-là de toute urgence !

La plupart du temps, les batteries externes s’avèrent très utiles. Mais d’autres fois, elles représentent un véritable danger. C’est malheureusement le cas de l’Anker 535 Power Bank, qui a déclenché un grave incendie dans une maison aux États-Unis. Le constructeur appelle tous ses utilisateurs à se débarrasser du modèle et à demander un remboursement.

Si vous utilisez régulièrement une batterie externe pour vos appareils, il n’est pas impossible que vous ayez entendu parler d’Anker. Peut-être même possédez-vous l’un des produits de la marque, très bien installée aux États-Unis et qui propose toute sorte de solutions de recharge. Peut-être, enfin, possédez-vous un modèle particulier de batterie externe, à savoir l’Anker 535 Power Bank (Powercore 20K). Si vous remplissez toutes ces conditions, on vous conseille fortement de lire attentivement cet article.

En effet, cette batterie externe est fortement soupçonnée par les autorités d’une petite ville du Maryland, aux États-Unis, d’avoir déclenché un incendie de maison. Heureusement pour ces habitants, les dégâts ont été limités par le réflexe de l’un d’eux de fermer la porte de la pièce où se trouvait le foyer de l’incendie. Aucun blessé n’est à déplorer. Restait donc aux experts de déterminer la cause de cet accident. Après quelques recherches, l’origine de l’incendie a été causée par un appareil se trouvant dans une valise inutilisée dans la pièce.

Débarrassez-vous tout de suite de cette batterie externe si vous la possédez

Cet appareil, c’est donc Anker 535 Power Bank, une batterie de 19 200 mAh et vendu à 110 dollars, laissée à l’abandon dans cette valise pendant une semaine. Mise au courant de l’événement, Anker a confirmé que sa batterie a pu prendre feu. Afin de prévenir tout autre incident de la sorte, qui pourrait s’avérer bien plus dramatique cette fois-ci, le constructeur a demandé à tous les propriétaires du modèle A1366 de s’en débarrasser dès que possible.

Attention toutefois, il ne s’agit pas simplement de jeter l’accusée à la poubelle. Pour éliminer le moindre risque, il faut suivre une série d’instructions fournies par Anker. Pour commencer, il faut immédiatement cesser toute utilisation de la batterie externe dans le cas échéant. En attendant de vous en séparer, prenez soin de la placer dans un endroit sûr. Enfin, veillez à la déposer dans un centre qui accepte les batteries en lithium. Vous pourrez alors cliquer sur ce lien pour demander un remboursement.