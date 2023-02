Windows 11 : un nouveau patch règle un problème bien gênant dans la barre des tâches

Windows 11 a reçu une toute nouvelle mise à jour afin de corriger les bugs, et ce comme tous les deuxièmes mardis du mois : le fameux Patch Tuesday. Comme d’habitude, de nombreux soucis ont été réglés, dont l’un qui concernait la barre des tâches. Windows 10 a aussi reçu un correctif.

Hier le 14 février, Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour Windows 11 : le fameux Patch Tuesday, publié tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Comme d’habitude, celui-ci corrige de nombreux petits soucis, mais apporte aussi des améliorations.

Par exemple, cette mise à jour corrige un souci qui affectait la recherche dans la barre des tâches. En recherchant des images par ce biais, il était impossible de l’ouvrir avec l’application de notre choix. L'update permet également de trouver un fichier via son contenu. Plus encore, ce patch améliore le système des mises à jour facultatives : elles sont désormais toutes affichées (ce qui n’était pas forcément le cas) et l’installation peut être choisie au cas par cas.

Windows 11 corrige certains bugs

Ce patch se concentre évidemment sur la correction de bugs. Il supprime l’un d’eux qui était bien gênant, puisqu’il y avait une chance que votre PC se mette en veille après avoir branché une manette de jeu. Un autre empêchait de manière aléatoire les utilisateurs de se déconnecter ou de se reconnecter à leur compte. Les bugs concernant les caractères en Kanji on aussi été réglés. Beaucoup d'autres ont été ciblés par Microsoft.

A lire aussi – Windows 11 : un vilain watermark s’affichera en permanence si vous avez forcé l’installation

La liste entière est disponible (en anglais) sur le site de la firme de Redmond. Ces ajustements permettent d’utiliser l’OS sereinement et devraient s’installer automatiquement sur votre PC lors du prochain redémarrage si ce n’est pas déjà fait.

Windows 11 n’est pas le seul concerné par le patch Tuesday, puisque Windows 10 a aussi reçu une mise à jour. Le problème le plus important concerne les OS installés via un fichier ISO. Edge Legacy (version pré 2020) peut être supprimé, mais pas remplacé automatiquement pas la version actuelle. Là encore, l'update s’installe automatiquement sur votre ordinateur.

Source : Microsoft