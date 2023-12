Cette application est vraiment prête à tout pour proposer iMessage sur Android

L'application Beeper Mini, qui permet d'utiliser iMessage sur les smartphones Android, a trouvé une nouvelle manière de fonctionner malgré le blocage par Apple. La solution est farfelue et surtout très contraignante.

Elle a perdu plusieurs batailles, mais elle n'a pas perdu la guerre ! Qui donc ? L'application Beeper Mini. Vous avez peut-être entendu parler du service il y a quelques années. Beeper est une plateforme qui veut regrouper toutes les messageries sur une seule interface. Sa particularité est de permettre l'utilisation d'iMessage sur les smartphones Android. Comme vous le savez, Apple protège farouchement son écosystème et refuse d'ouvrir sa messagerie à Android. Ce qui a abouti au célèbre “combat” entre les bulles bleues (Apple) et vertes (Android).

Qu'à cela ne tienne. À l'origine, Beeper Mini réussit à enregistrer les numéros de téléphone Android sur les serveurs Apple en utilisant de faux comptes. Une pratique à laquelle la firme de Cupertino met rapidement fin. La plateforme ne se laisse pas abattre et explique que désormais, il faut passer par l'adresse Apple de quelqu'un qui possède un Mac. C'est contraignant, et en plus ça fonctionne mal. Mais il y a une autre solution. Pas sûr que vous vouliez vous donner la peine de l'utiliser en revanche.

iMessages sur Android, oui, mais il va falloir trafiquer un iPhone

Si vous voulez continuer d'utiliser Beeper Mini, et donc iMessage sur Android, procurez-vous un vieil iPhone : 6, 6s, SE1, 7, 8 ou X, au choix. Mais ce n'est pas fini. Il faut ensuite jailbreaker le mobile, c'est-à-dire obtenir un accès complet au système d'exploitation. Après cela, installez un outil proposé par Beeper pour générer un code d'enregistrement sur iMessages, à entrer dans Beeper Mini. Vous pensez que c'est terminé ? Pas si vite. Comme des demandes d’identifications sont envoyées régulièrement par Apple, vous devez laisser l'iPhone allumé et branché en permanence, tout en le connectant au réseau Wi-Fi de votre domicile.

En admettant que vous soyez suffisamment motivé pour faire tout cela, mais que vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez en louer ou en acheter un à Beeper. Ce service ne sera disponible que s'il suscite “suffisamment d'intérêt”, précise le service. L'application semble ne plus savoir quoi faire pour conserver sa spécificité. L'arrivée du RCS sur les smartphones Apple dès 2024 devrait achever de la rendre obsolète. La fonction première qui rassemble vos messageries en une seule sera toujours active cela dit, avec ou sans iMessage.

Source : Beeper