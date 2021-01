iMessage arrive sur Android via une app de chat pour les gouverner toutes

Beeper s'annonce comme l'application de chat ultime. Développée par le fondateur de Pebble, marque connue pour ses montres connectées, cette appli a pour particularité de regrouper 15 applications de messagerie instantanée, parmi Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Signal, Discord ou encore iMessage. D'après le créateur de Beeper, iMessage serait de fait accessible aux utilisateurs sous Android, Windows et Linux.

L'idée de pouvoir profiter d'iMessage sur Android n'est pas toute neuve. Déjà en 2016, un développeur avait créé une application appelée Pie Message qui permettait justement d'utiliser le service de messagerie d'Apple sur Android. De son côté, la marque à la pomme avait également évoqué l'idée lors de la présentation d'iOS 10 en 2016.

Finalement, le projet est tombé dans l'oubli… Jusqu'à maintenant. En effet, une nouvelle application pourrait enfin permettre aux utilisateurs sous Android, Windows et Linux de profiter d'iMessage. Cette appli, baptisée Beeper, a pour ambition de regrouper dans une seule et même appli une quinzaine de services de messagerie instantanée.

Beeper, enfin l'appli qui permettra d'utiliser iMessage sur Android ?

On retrouve derrière ce projet ambitieux Eric Migicovsky, fondateur et PDG de la marque Pebble, connue et reconnue notamment pour ses montres connectées. Pour rappel, Pebble a été racheté par Fitbit en 2016. Avec Beeper, Eric Migicovsky propose donc l'application de chat ultime puisqu'elle regroupe WhatsApp, Signal, Telegram, Slack, Twitter, Discord, Instagram, Facebook Messenger ou encore Skype et Telegram.

Le plus intrigant reste toutefois l'intégration d'iMessage. Comme vous le savez, iMessage est uniquement disponible sur les appareils Apple et l'appli d'Apple reste une référence dans le domaine de la messagerie instantanée. Grâce à “une ruse” comme aime le dire Eric Migicovsky, Beeper devrait permettra aux utilisateurs sous Android, Windows et Linux de profiter d'iMessage.

And yes, iMessage works even on Android, Windows and Linux using some trickery :) — Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021

Dans une FAQ disponible sur le site de Beeper, on retrouve les détails de cette “ruse”. Si vous avez un mac connecté en permanence à Internet, il est possible d'installer l'application Beeper pour mac et de s'en servir comme passerelle. Pour rappel, AirMessage repose exactement sur le même concept.

Le principe est simple : la partie serveur installée sur votre mac dirige les messages depuis et vers l'application cliente installée sur votre smartphone Android. Et que faire si vous n'avez pas de mac sous la main ? Visiblement, Eric Migicovsky a le solution. Le développeur est prêt à envoyer un iPhone jailbreaké avec Beeper installé pour servir de passerelle aux utilisateurs de Beeper dans le “besoin”. Pour appuyer son propos, il a affirmé sur Twitter avoir actuellement un carton de 50 vieux iPhone 4S dans son bureau, prêts à être recyclés pour Beeper. Il faut précise que Beeper est payante et nécessite un abonnement de 10$ par mois pour l'instant.

Source : The Verge