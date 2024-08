Cet objet mystérieux qui file à une vitesse folle pourrait être l’un des plus anciens de notre galaxie

Un objet mystérieux se déplace à une vitesse impressionnante dans notre galaxie. Découvert par des passionnés d'astronomie, il intrigue les scientifiques par sa nature et son origine.

L'univers regorge de mystères qui fascinent autant les scientifiques que les amateurs d'astronomie. Récemment, des découvertes étonnantes ont révélé la possibilité d'eau sur Mars, et ont ravivé l'espoir de trouver des traces de vie passée sur la planète rouge. De même, des exoplanètes potentiellement habitables, comme LHS 1140 b, suscitent un grand intérêt pour leurs conditions favorables à la vie. Mais au-delà de ces découvertes, un autre objet attire désormais l'attention dans notre propre galaxie, la Voie lactée.

Il y a quelques années, des passionnés d'astronomie ont repéré un objet se déplaçant à une vitesse phénoménale dans la Voie lactée, une vitesse si élevée qu'il pourrait échapper à l'attraction gravitationnelle de la galaxie. Baptisé CWISE J124909.08+362116.0, celui-ci intrigue par sa nature et son comportement unique. Il se déplace à plus de 1,5 million de kilomètres par heure et se trouve actuellement à environ 400 années-lumière de la Terre. Les observations plus récentes ont permis de mieux comprendre sa composition et son origine possible.

Cette naine brune voyage à des millions de kilomètres par heure dans la Voie lactée

Les chercheurs de l'université de Californie qui étudient cet objet pensent qu'il pourrait s'agir d'une naine brune, un astre dont la masse est trop faible pour entretenir des réactions de fusion nucléaire comme le font les étoiles classiques. Ce qui rend CWISE J1249 particulièrement fascinant, c’est sa composition atypique. Il contient beaucoup moins de fer et d'autres métaux que les étoiles ou naines brunes connues. Cela pourrait indiquer qu'il est l'un des objets les plus anciens de la Voie lactée.

Sur le même sujet – Cette carte en 3D révèle les meilleures cibles pour trouver de la vie extraterrestre

Les astronomes avancent plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi cet objet voyage à une telle vitesse. CWISE J1249 pourrait être le vestige d'un système binaire dont l'autre étoile aurait explosé en supernova et aurait propulsé cette naine brune à une vitesse extrême. Il est également possible qu'il provienne d'un amas d'étoiles et qu'il ait été éjecté après une rencontre avec des trous noirs, subissant ainsi un effet de fronde gravitationnelle. Quelle que soit son origine, cet objet continue de fasciner les scientifiques et nous offre un aperçu des dynamiques complexes qui règnent dans notre galaxie.

Source : arxiv