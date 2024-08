Ce cratère martien pourrait bien avoir abrité une vie passée, ces nouveaux indices le prouvent

Une nouvelle étude suggère que des roches collectées sur Mars par le rover Perseverance montrent des signes de présence d'eau. Cette découverte relance les spéculations sur l'existence potentielle de la vie passée sur la planète rouge.

Les preuves que la vie a pu exister sur Mars se multiplient ces derniers temps. Récemment, des formations rocheuses intrigantes, comme “Cheyava Falls” et la “sirène salée”, ont été découvertes, laissant entrevoir la possibilité que cet astre ait autrefois abrité des êtres vivants. Ces découvertes, combinées aux recherches en cours, continuent de nourrir l'espoir que des indices sur l'histoire biologique de la planète rouge pourraient être trouvés. Au cœur de ces explorations, le cratère Jezero joue un rôle central.

Le cratère Jezero, où le rover Perseverance a collecté des échantillons en 2022, est un site particulièrement intéressant pour les scientifiques. Il s'agissait autrefois d'un bassin qui abritait un lac, aujourd'hui asséché. Ce dernier a été formé par une rivière qui y déposait des sédiments. Les roches sédimentaires prélevées dans cette région montrent des signes d'une activité aquatique passée, confirmant que, du moins temporairement, des environnements habitables ont existé sur Mars. Ces indices pourraient bien être essentiels pour comprendre si la vie a pu s'y développer.

Les minéraux identifiés dans le cratère Jezero suggèrent des conditions favorables à la vie sur Mars

Les analyses des échantillons ont révélé la présence de carbonates, des minéraux qui sur Terre sont associés à la formation de récifs coralliens et peuvent préserver des fossiles de vie microbienne. Cette découverte est particulièrement intéressante car elle suggère que des formes de vie pourraient avoir existé dans ces environnements autrefois humides. De manière surprenante, les chercheurs ont également identifié des sulfates, formés dans de l'eau salée, un environnement moins favorable à la vie, mais potentiellement capable de conserver d'éventuelles traces organiques.

Les échantillons de roches sont désormais scellés et les équipes de la NASA espèrent qu'ils pourront un jour être ramenés sur Terre pour une étude plus approfondie. Des instruments plus avancés, tels que des microscopes capables de résolution à l'échelle nanométrique, pourraient alors être utilisés pour chercher des traces de vie. Cette prochaine étape pourrait enfin apporter des réponses aux questions sur la possibilité de vie passée sur Mars.

