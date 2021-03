Cet écran TV pliable 165″ à 400 000 € peut disparaître dans le sol de votre salon

Le CSEED M1 est un écran TV pliable hors-norme de 165 pouces. Proposé à 400 000 €, l'écran est en réalité composé de cinq panneaux MicroLED distincts capables de se replier les uns sur les autres. Une fois replié, il est possible d'aménager un espace sous le plancher pour dissimuler l'appareil.

Lors du CES 2021, nous avons eu le droit à de nombreuses surprises, notamment du côté des écrans. On se souvient de LG et son écran transparent et rétractable, ou encore des nouvelles TV Bravia de Sony boostée à l'intelligence artificielle. LG avait encore une fois marqué les esprits avec cet écran gaming capable de se courber à volonté.

Mais cette fois-ci, il n'est pas question de Sony ou de LG, mais de C-SEED. Cette marque, spécialisée dans le développement et la fabrication d'écrans TV de luxe pour un usage extérieur, a décidé d'investir les salons des plus aisés avec le C-SEED M1. Cet écran totalement fou de 165 pouces s'appuie sur du MicroLED.

Le MicroLED a l'avantage d'offrir une réactivité à toute épreuve, avec des temps de réponse sous la milliseconde. En outre, cette technologie affiche une luminosité exceptionnelle, puisqu'elle est capable de franchir les 10 000 nits. “Un traitement spécial de la surface de l'écran permet d'afficher un noir plus profond et précis comme jamais auparavant. En plus de la technologie HDR Plus intégrée, la AGC (Adaptative Gap Calibration Technology) de C-SEED rend les bordures entre les ailes de l'écran totalement invisibles”, explique le constructeur.

Prévoyez des travaux dans votre salon

Les ailes de l'écran ? Oui, le C-SEED M1 a la particularité d'être composé de plusieurs dalles MicroLED capables de se déplier et se replier les unes sur les autres. Pour cacher les jonctions entre chaque dalle, la marque a donc créé l'ACG, une technologie qui ajuste automatiquement la luminosité des pixels situés en bordure pour dissimuler les zones d'ombres et masquer ainsi d'éventuels décalages.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, le C-SEED M1 sort d'une cache installée dans le sol avant de se déplier et se de mettre en fonction. Il convient de préciser que cette installation n'est pas comprise dans le prix de l'écran, qui est d'ailleurs déjà conséquent : 400 000 €. Si vous tenez à voir votre écran du plancher comme par magie, il faudra donc prévoir des travaux chez vous. Ou bien opter pour une autre configuration pour dissimuler la bête (un meuble par exemple).

Source : Gizmodo