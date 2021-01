Bravia XR : mode Netflix, processeurs boostés à l’IA, Sony présente ses nouvelles TV

Sony présente à l’occasion du CES 2021 une nouvelle gamme de télévisions. Elle est constituée de 8 modèles. Cinq d’entre eux sont des Bravia XR, dotés d’un nouveau processeur d’image. La promesse : des contrastes plus profonds, même avec les modèles Full Array LED. Deux modèles sont OLED. Un modèle est 8K. Et tous sont compatibles Android TV, Alexa, Netflix Calibrated Mode et HDMI 2.1. Pour des tailles qui varient de 55 à 85 pouces.

À peine la gamme Bravia mi 2020, présentée en septembre dernier (retrouvez dans nos colonnes les tests des XH90, XH95 et A8), a-t-elle été testée que de nouvelles télévisions sont annoncées par Sony. La firme japonaise a en effet tenu aujourd’hui une grande conférence pour annoncer sa gamme début 2021 à l'occasion du CES qui ouvrira ses portes virtuelles la semaine prochaine. Cette gamme se décline en trois sous segments : l’entrée de gamme LED avec la W800. Le milieu de gamme LED 4K avec les X80J/X81J et X85J. Et les segments premium (voir haut de gamme) avec cinq modèles nommés « Bravia XR ».

Pourquoi XR ? Parce que ces télévisions profitent d’un nouveau processeur d’image appelé Cognitive Processor XR. Les X1 Extreme et X1 Ultimate que nous connaissions en 2020 cèdent donc leur place (même si nous continuerons à les retrouver dans les gammes moins prestigieuses). La grande différence entre le XR et le X1 est l’utilisation de l’intelligence artificielle pour analyser le contenu affiché à l’écran et en améliorer le rendu afin qu’il soit plus humainement agréable à regarder, mais aussi à écouter.

Nous retrouvons donc des techniques de restitution de l’image et du son similaire à ce que nous avions rencontré avec les modèles de 2020, que ce soit en termes d’upscaling, de contraste, de taux de rafraichissement et de fluidité, ou en termes de positionnement du son en fonction de l’image. Mais Sony promet que l’effet sera plus profond encore, en accentuant la focale sur un objet par exemple, ou le contraste sur un autre. L’idée est de détourer, image par image, l'objet qui va attirer l’attention et de le faire ressortir à l'écran.

Sony ne fait pas qu'optimiser l'image pour l'oeil humain. Le processeur XR améliore aussi les traitements réalisés jusqu'à présent. Par exemple, l'upscaling passe par une phase d'application d'une texture directement sur un objet pour en améliorer la définition. Et il améliore également le positionnement spatial du son. Une personne parle à l’écran, vous aurez l’impression que ses paroles sortent littéralement de sa bouche. Si le processeur X1 était déjà capable de cela, Sony promet que le XR améliore encore ce positionnement. En outre, les deux modèles OLED présentés aujourd’hui sont capables de faire vibrer la dalle pour créer une nouvelle source sonore. Ce n’est pas totalement nouveau, mais encore assez rare.

Aucun modèle certifié Perfect for PlayStation

Tous les téléviseurs Sony présentés ici fonctionnent avec Android TV, bien sûr. Nous y retrouvons toutes les applications découvertes précédemment dans les différents tests des télévisions de fin 2020, dont Apple TV+, Disney+ et Prime Video, en plus des éternels YouTube et Netflix. Certains modèles sont également compatibles AirPlay et HomeKit, en supplément de Google Cast. Et certains sont également compatibles Alexa en plus de Google Assistant.

Vous noterez en revanche qu'aucune des télévisions présentées n'est certifiée Ready for PlayStation 5, ou au moins, Perfect for PlayStation. Nous sommes très étonnés que cela soit le cas, car Sony nous avait comprendre que l'équipe Bravia comptait s'appuyer sur la sortie de la console pour communiquer auprès des joueurs. Déjà, fin 2020, nous notions que seules deux TV étaient certifiées Ready for PlayStation 5.

Pas de modèle 8K en OLED, mais un modèle Full LED

Détaillons maintenant les cinq modèles. Nous les présentons ici en trois groupes. La Z9J, seul modèle 8K proposé ici, avec dalle Full Array LED. Puis les deux télévisions 4K OLED, les A90J et A80J. Et enfin les deux modèles 4K Full Array LED, X95J et X90J. Nous ne reviendrons pas sur les modèles moins ambitieux : même si ces derniers ne manquent pas d'intérêt, ils ne profitent pas du processeur XR. Les améliorations seront donc moins impressionnantes.

Démarrons avec la Z9J, l’un des deux modèles, avec la A90J, à intégrer la gamme Master Series. Cette télévision, Full Array LED, se décline en 75 pouces et 85 pouces. S’il faut avoir du 8K, autant avoir une grande taille… Et inversement ! Ce modèle est compatible Netflix Calibrated Mode, HDMI 2.1, Dolby Vision et Dolby Atmos. Son écran affiche des images à 120 images par seconde en 4K. Et elle est compatible VRR. Cela veut dire qu’elle s’adapte aux appareils externes, comme la PlayStation 5, pour éviter les effets de flou ou les clignotements.

Pas de traitement des reflets en OLED

Continuons avec les deux modèles OLED. L’A90J dispose de tous les atouts de la Z9J à deux exceptions près : le traitement de la dalle contre les reflets et les angles de vision très larges. En outre, l’A90J est OLED, promesse de noirs très profonds. L’A80J reprend aussi les caractéristiques de l’A90J. Notez cependant que les traitements du processeur XR sur les contrastes seront moins accentués.

Les deux modèles se déclinent en trois tailles : 55 pouces, 65 pouces et 77 ou 83 pouces, respectivement pour l’A80J et l’A90J. Les tailles supérieures à 80 pouces sont réservées aux modèles les plus onéreux… histoire qu'ils soient encore moins abordables. Une situation que vous retrouvez aussi bien ici en OLED, mais également en Full Array LED, avec les Z9J et les X95J.

Des téléviseurs Full LED 4K complets et variés

Finissons avec les deux modèles Full Array LED 4K : X95J, disponible en 65, 75 et 85 pouces, et X90J, décliné en 50, 55, 65 et 75 pouces. La X95J est globalement une Z9J avec une définition moindre, traitement de reflet et d’angle de vision compris (sauf pour le modèle 65 pouces). D’ailleurs, la proximité du design entre les deux télévisions conforte cette impression. Le modèle 65 pouces devrait donc être particulièrement attractif, puisqu’il combinera prix abordable et complétude fonctionnelle.

En revanche, la X90J est la déclinaison LED de l’A80J. Tout simplement. Vous retrouvez toutes les améliorations d’image, de son et d’interactivité. Mais pas le traitement des reflets ni la recherche vocale mains libres que vous retrouvez dans les Z9J, l’A90J et la X95J. Cependant, le prix devrait rester mesuré.

D’ailleurs, en parlant tarif, vous ne trouverez ici aucun prix. La firme japonaise laisse les filiales locales s’exprimer sur ce point. Les dates seront également annoncées localement. Il faudra donc attendre quelques semaines avant d’avoir accès à ces détails.