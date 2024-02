Cet astéroïde de la taille d’un stade s’est dangereusement approché de la Terre, découvrez-le en photos

Dans un ballet spatial silencieux, l'astéroïde 2008 OS7, de taille comparable à un stade de football, a récemment effectué un passage sans danger près de notre planète, capturé avec précision par les radars avancés de la NASA. Cette rencontre rapprochée offre des données inestimables sur ces mystérieux voyageurs célestes.

L'observation récente de l'astéroïde 2008 OS7 rappelle l'importance de surveiller ces géants du cosmos. Heureusement, une étude rassurante menée par des astronomes de la NASA, souligne qu'aucun astéroïde d'un diamètre supérieur à 1 km ne devrait pas menacer la Terre pour les 1000 prochaines années. Cette annonce fait suite à un exploit majeur : la mission DART , qui a réussi à dévier la trajectoire d'un astéroïde, marquant une première historique dans la défense planétaire. Une telle prouesse renforce notre arsenal contre les potentielles menaces célestes, éloignant le spectre d'une collision dévastatrice.

Alors que la NASA rassure sur l'absence de risque d'impact d'astéroïdes majeurs pour le millénaire à venir, la question de notre réaction face à des objets plus petits et pourtant menaçants reste pertinente. Les scénarios de films où l'humanité détruit un astéroïde avec une bombe nucléaire ne sont pas si éloignés de la réalité envisagée par les chercheurs en défense planétaire. Des simulations suggèrent qu'un missile nucléaire pourrait, en effet, dévier ou fragmenter un astéroïde menaçant. Cette perspective, bien qu'encore théorique, met en lumière la nécessité d'une veille constante et d'une capacité d'intervention rapide pour préserver la sécurité de notre planète.

Cet astéroïde de la taille d'un stade de foot a frôlé la Terre

L'observation de l'astéroïde 2008 OS7 par le système radar Goldstone de la NASA a non seulement permis de préciser ses dimensions, mais également de confirmer sa trajectoire sûre à environ 2,9 millions de kilomètres de notre planète, soit 7,5 fois la distance Terre-Lune. Initialement estimé entre 200 et 500 mètres de large, des observations plus récentes ajustent sa taille entre 150 et 200 mètres. De plus, cet astéroïde se distingue par une rotation lente, effectuant une révolution complète toutes les 29,5 heures, soulignant son caractère unique parmi les objets célestes. En effet, il n'est pas rare que des astéroïdes de cette taille aient des périodes de rotation de l'ordre de 2h.

L'importance de la technologie radar, incarnée par l'antenne DSS-14 de Goldstone, dépasse la simple observation; elle joue un rôle crucial dans notre capacité à surveiller les astéroïdes tels que 2008 OS7. Située au cœur du désert de Mojave, cette installation de 70 mètres de diamètre permet non seulement de caractériser ceux qui passent à proximité de la Terre, mais aussi d'évaluer leur trajectoire et leur potentiel danger. Ainsi, chaque passage d'astéroïde devient une précieuse opportunité pour affiner nos connaissances et renforcer notre préparation face aux menaces célestes.

Source : NASA