La Terre ne sera pas détruite par un astéroïde dans les 1000 prochaines années

Voilà une étude qui, pour une fois, se veut rassurante : il n’y a pas de raison de s’inquiéter de l’impact dévastateur d’un astéroïde sur Terre pour les 1000 prochaines années. C’est la conclusion d’une équipe d’astronomes de la NASA, qui ont analysé la trajectoire de ces objets célestes, en se concentrant sur ceux ayant un diamètre supérieur à 1 km.

En octobre dernier, la NASA est parvenue à réaliser ce que l’on pensait autrefois impossible : elle a dévié la trajectoire d’un astéroïde qui s’approchait dangereusement de la Terre. Une première pour l’humanité, qui a tout de même réveillé quelques craintes chez certains. Et si l’un de ces astéroïdes géants venait un jour à s’écraser sur notre planète ? S’il s’agit là d’un scénario catastrophe relativement éculé au cinéma, il n’en reste pas moins une probabilité non négligeable.

Ceci étant dit, il semblerait que nous ayant encore un peu de temps devant nous avant de subir le même sort que les dinosaures. En effet, une équipe de chercheurs de la NASA, menée par l’astronome Davide Farnocchia, a voulu savoir si une prochaine ère glaciaire était en approche. Pour cela, ils ont analysé la trajectoire de plusieurs astéroïdes se trouvant proches de la Terre, afin de savoir si l’un d’entre eux se dirige droit vers notre pomme.

Pas d’impact dévastateur d’un astéroïde avant au moins 1000 ans

Plus précisément, les scientifiques se sont concentrés sur les astéroïdes de plus d’un kilomètre de diamètre, « car ce sont eux qui ont le potentiel de causer des dégâts à l’échelle mondiale s’ils atteignaient la Terre », explique Davide Farnocchia. Or, ces derniers ne risquent pas de s’écraser sur la Terre dans les 1000 prochaines années. Le constat est tout aussi rassurant pour les objets célestes plus petits.

Aucun d’entre eux ne tombera sur Terre d’ici 100 ans. Quand bien même, le cas échant, les dégâts engendrés seront loin d’être aussi dramatiques que pour leurs compères plus imposants. Pas d’extinction massive venue des cieux à l’horizon donc, au moins pour un certain temps. De plus, comme nous l’a récemment montré la NASA, nous sommes désormais armés pour faire face à ce type de menace.

