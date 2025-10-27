“Une méthode brutale et unilatérale” : Free s’attire les foudres de TF1 et France Télévisions

Le groupe TF1 et France Télévisions voient d'un très mauvais œil le lancement de l'application Free TV par l'opérateur. Ce dernier ne l'aurait pas fait dans les règles de l'art. Explications.

Quand une entreprise annonce l'arrivée d'un nouveau produit ou service, les utilisateurs que nous sommes en apprennent seulement l'existence. Les phases de conception, développement, tests, de négociations éventuelles avec des partenaires… Toutes ces étapes sont passées sous silence puisqu'elles n'ont a priori aucun intérêt pour le client final. Mais quand même les acteurs concernés ne sont pas mis au courant, il y a un souci.

Voilà ce qu'il vient de se passer quelques jours après le lancement de Free TV, une application gratuite accessible à tous pour regarder les chaînes de télévision, mais pas que. L'opérateur a frappé un grand coup : 170 canaux, 25 000 programmes en replay, des films, des séries… Et que vous soyez abonné Free ou non. Pour proposer une telle offre, on imagine qu'en coulisse les discussions avec les groupes audiovisuels ont duré longtemps. Sauf que non. En réalité elles n'ont pas eu lieu du tout.

Pourquoi TF1 et France Télévisions demandent une intervention contre Free

Dans un communiqué commun, France Télévisions et TF1 expliquent ainsi qu'il n'y a eu “aucune concertation préalable avec les éditeurs concernés” avant l'arrivée de Free TV. “Cette méthode brutale et unilatérale témoigne d'un mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux“, résument les deux entités.

Elles rappellent que “la majorité des éditeurs privilégient l’intégration de leurs services via leur propre application pour des raisons évidentes de maitrise éditoriale, expérience utilisateurs et maîtrise publicitaire“. Or, il s'avère que “Free s’approprie les services des groupes TF1 et France Télévisions sans porter une démarche concertée visant à sécuriser leurs valorisations et leurs monétisations“. C'est-à-dire sans leur payer le droit de diffuser leurs programmes.

TF1 et France TV craignent que les spectateurs délaissent les applications TF1+ et France.tv au profit de Free TV, ce qui ferait baisser leurs revenus. En conséquence, les deux groupes “appellent les pouvoirs publics et l'ARCOM à examiner avec la plus grande attention cette initiative qui déstabilise l’ensemble de l’écosystème“. Free n'a pas répondu au moment de publier cet article.