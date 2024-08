C’est l’une des applications les plus attendues sur Android et vous pouvez déjà l’essayer, voici comment

La nouvelle application Météo de Google, prévue pour le Pixel 9, est déjà disponible et elle s’annonce impressionnante. Vous pouvez l'installer dès maintenant pour le tester avec des smartphones sous Android 14.

La sortie du Pixel 9 approche à grands pas. Google a surpris tout le monde en annonçant dès le mois de juin que sa conférence de lancement aura lieu le 13 août 2024 à 19 heures (heure de Paris), au lieu d'octobre comme d'habitude. Les précommandes débuteront le même jour, avec une sortie officielle le 22 août.

Les futurs Google Pixel 9 seront offerts dans une gamme de prix qui va de 899 euros pour le modèle de base à 2 029 euros pour le modèle Pro Fold. Les options de stockage varieront de 128 Go à 1 To selon les modèles. Cette augmentation des tarifs par rapport à la génération précédente reflète les améliorations et les nouvelles fonctionnalités introduites.

Parmi les nouveautés les plus attendues figure la nouvelle application Météo, qui promet d’apporter des fonctionnalités innovantes. Par exemple, l'appli pourrait offrir des notifications pour les prévisions météorologiques et les précipitations, des cartes interactives, et des résumés météo basés sur l'intelligence artificielle.

Voici comment essayer la nouvelle application Météo avant la sortie du Pixel 9

Pour installer l'application Météo, suivez ces étapes :

Téléchargez le fichier APK : Rendez-vous sur APKMirror et téléchargez le fichier APK de la nouvelle application Météo.

: Rendez-vous sur APKMirror et téléchargez le fichier APK de la nouvelle application Météo. Activez les sources inconnues : Accédez aux paramètres de votre appareil Android et activez l'option “Sources inconnues” pour autoriser l'installation d'applications externes.

: Accédez aux paramètres de votre appareil Android et activez l'option “Sources inconnues” pour autoriser l'installation d'applications externes. Installez l'application : Ouvrez le fichier APK téléchargé et suivez les instructions pour l’installer sur votre appareil.

: Ouvrez le fichier APK téléchargé et suivez les instructions pour l’installer sur votre appareil. Nettoyez le cache si nécessaire : Si vous rencontrez des problèmes de stabilité, allez dans les paramètres de votre téléphone et videz le cache de l'application.

Cette version de l'application Météo n'est pas encore définitive et elle peut présenter quelques bugs. Soyez donc prêts à rencontrer des petites problèmes de stabilité, surtout si vous n'utilisez pas un Pixel. Cependant, cette application offre déjà des fonctionnalités intéressantes, telles que la synchronisation des emplacements sauvegardés avec votre compte Google. De futures mises à jour pourraient introduire des notifications pour les précipitations et les prévisions météorologiques, ainsi que des cartes météo et des résumés météo basés sur l’intelligence artificielle.