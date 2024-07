Les tarifs des Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold en euros dévoilés, et il y a une mauvaise nouvelle

Les prix des Google Pixel 9 sont enfin révélés. Grâce au leaker billbil-kun, voici les tarifs des Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold en euros. Car oui, et c’est une bonne nouvelle, le Fold sera également disponible chez nous en France.

Google prévoit de lancer ses nouveaux smartphones Pixel plus tôt que d'habitude cette année. La firme américaine a fixé la date de son événement “Made by Google” au 13 août 2024. Habituellement, ces lancements ont lieu en début d'automne. Les fans de la marque attendent avec impatience de découvrir les nouveaux modèles et leurs fonctionnalités, dont nous connaissons le design depuis les fuites en mai. En avril, une vidéo conceptuelle avait déjà donné un aperçu détaillé du Pixel 9 Pro.

En France, les prix des Pixel 9 ont été révélés en exclusivité par le leaker réputé, billbil-kun. Selon ses informations, quatre nouveaux modèles seront donc annoncés le même jour : le Google Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. Ces modèles offriront diverses configurations en termes de stockage et de coloris.

Voici les prix et configurations des nouveaux Google Pixel 9 en euros :

Google Pixel 9 128 Go : 899 euros 256 Go : 999 euros Coloris : Obsidian (Noir Volcanique), Porcelain (Porcelaine), Cosmo, Mojito



Google Pixel 9 Pro 128 Go : 1 099 euros 256 Go : 1 199 euros 512 Go : 1 329 euros (sauf Pink) Coloris : Obsidian, Porcelain, Hazel (Vert Sauge), Pink (Rose)



Google Pixel 9 Pro XL 128 Go : 1 199 euros 256 Go : 1 299 euros 512 Go : 1 429 euros 1 To : 1 689 euros Coloris : Obsidian, Porcelain, Hazel



Google Pixel 9 Pro Fold 256 Go : 1 899 euros 512 Go : 2 029 euros Coloris : Obsidian, Porcelain



Ces nouveaux tarifs montrent une augmentation notable par rapport à la génération précédente, en particulier pour le Pixel 9. Alors que le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro Fold maintiennent des prix compétitifs, le modèle d'entrée de gamme subit une hausse de prix conséquente, rendant ce modèle bien moins accessible. Enfin, le Fold sera disponible en France. C’est une bonne nouvelle par rapport à son prédécesseur qui n'était limité qu'à quelques pays. Les fans de cette série peuvent donc se préparer à découvrir ces nouveaux modèles dès le 13 août 2024.

Source : dealabs