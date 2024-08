Google va moderniser cette fonction que vous utilisez tous les jours sur votre smartphone

L'application météo des Pixel va connaître un sacré lifting. Plus agréable à l'œil, elle gagne en modernité et en praticité pour offrir une meilleure expérience.

C'est un réflexe quotidien pour des millions d'utilisateurs : vérifier les prévisions météo pour la journée, voire pour les jours suivants. Malgré une refonte l'année dernière, Google va de nouveau chambouler son application mobile de météo, qui sera proposée par défaut sur les Pixel 9, et qui devrait également être déployée sur les anciens modèles de Pixel qui seront mis à jour vers Android 15.

Android Authority a partagé des captures d'écran de cette interface météo remaniée. La publication précise qu'il ne s'agit pas d'une version définitive, mais elle ne devrait pas trop évoluer jusqu'à la sortie des Pixel 9. Comme vous allez pouvoir le constater dans les comparatifs ci-dessous, Google a procédé à un remaniement en profondeur. Celui-ci est aussi bien esthétique (avec un design qui respecte mieux les codes de Material You) qu'ergonomique.

Une application météo plus moderne

La température réelle, la température ressentie, la minimale et la maximale sont mieux mises en avant, au centre de l'écran et affichées en plus grand. On note la disparition du petit dessin avec grenouille, Google revient à l'essentiel et à la simplicité. En-dessous, on retrouve les estimations heure par heure, élément dont les modifications sont avant tout d'ordre stylistique.

Un changement important est apporté aux prévisions sur dix jours. Elles ne sont plus affichées à la verticale, mais à l'horizontale. Les dix jours n'apparaissent pas en même temps, il faut effectuer un balayage sur le côté pour apercevoir ceux qui sont le plus éloignés. Cela permet de gagner un espace considérable pour les autres informations plus bas, auxquelles on accède ainsi plus rapidement.

Les tuiles de conditions météorologiques actuelles ont été remaniées dans leur positionnement et leur design. Elles prennent plus de place, adoptent des formes plus osées et sont plus colorées. Elles attirent bien plus l'œil qu'avec l'interface actuelle, la lisibilité des mesures et données est aussi meilleure.

Source : Android Authority