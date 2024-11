Ces lunettes de réalité augmentée fonctionnent avec un Raspberry Pi, pas besoin d’acheter un Vision Pro

Un internaute bricoleur a créé des lunettes de réalité augmentée à partir d'un micro-ordinateur Raspberry Pi à moins de 20 €. Idéal pour celles et ceux qui ne veulent pas investir des milliers d'euros dans un casque Vision Pro.

La polyvalence des micro-ordinateurs Raspberry Pi n'est plus à prouver. La dernière version en date, le Raspberry Pi 5, peut par exemple fonctionner avec une carte graphique externe pour devenir une vraie machine dédiée aux jeux vidéo. Mais il sert aussi à fabriquer des robots, des miroirs connectés, des serveurs multimédia… Et comme les Pi ont le bon goût de se décliner en plusieurs formats, on peut même envisager de les intégrer à des appareils portables.

C'est exactement ce qu'a fait Miroslav Kotalík. L'homme a mis au point des lunettes de réalité augmentée basées sur un Raspbery Pi Zero, plus petit que le modèle “classique”. Ce sont elles que vous voyez sur la photo servant d'illustration à cet article. Ne vous laissez par berner par leur design brut de décoffrage, elles sont tout à fait fonctionnelles.

Des lunettes de réalité augmentée avec un Raspberry Pi ? C'est possible, la preuve

Kotalík précise que pour le moment, ses lunettes “peuvent lire des vidéos, afficher des images, diffuser de la musique via des écouteurs Bluetooth et afficher du texte (téléprompteur, livres électroniques). Elles pourraient théoriquement charger Youtube, Spotify ou Twitter, mais le [Raspberry Pi Zero 1] n'est pas assez puissant pour cela“. Il ne compte cependant pas en rester là et prévoit déjà de fabriquer un modèle avec une version plus puissante du micro-ordinateur.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'homme n'a pas encore détaillé la manière dont il s'y est pris. Mais il a précisé qu'il le ferait sous peu. Si vous êtes intéressé par les lunettes, que vous comptiez les reproduire ou non d'ailleurs, vous pouvez jetez un œil au fil de discussion Reddit dédié ou bien suivre le compte X (Twitter) de l'internaute. Il publiera ses plans et autres mises à jour du projet sur les 2 plateformes.