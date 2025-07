Nvidia Shield TV Pro : le lecteur de streaming avec Android TV est en baisse de prix

La Shield TV Pro de Nvidia est en promotion pour le Prime Day. Au cours de l'événement commercial organisé par Amazon, le lecteur de streaming avec Android TV passe sous la barre des 185 euros.

Jusqu'au vendredi 11 juillet 2025, en tant qu'abonné Prime, Amazon vous permet de bénéficier d'une baisse de prix sur la Nvidia Shield TV Pro. Dans le cadre du Prime Day, le lecteur de streaming de la marque américaine est à 184 euros au lieu de 209 euros, soit 25 euros de moins par rapport au tarif appliqué pour les autres clients Amazon.

Si vous n'êtes pas un membre Prime, sachez que vous pouvez toujours vous inscrire gratuitement afin de profiter de l'ensemble des offres du Prime Day d'Amazon. La période d'essai dispose en effet d'une durée de 30 jours.

La Nvidia Shield TV Pro en quelques mots

Sortie au même moment que la Shield TV standard, la version Pro du lecteur multimédia de Nvidia se présente sous la forme d'une box qui permet de regarder des contenus en qualité 4K HDR. Fonctionnant sous le système Android TV, l'appareil dispose d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 16 Go, du processeur Tegra X1+, ainsi que des technologies Dolby Atmos et Dolby Digital Plus.

Quant à la connectivité, celle-ci est assurée par la présence d'un port LAN (RJ-45), d'une sortie HDMI et de deux ports USB 3.0. Pour terminer, il faut savoir que la Shield TV Pro de Nvidia est compatible avec le Chromecast et l'assistant vocal Google.