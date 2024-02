Grâce à Einstein, l’IA va percer les mystères des galaxies

Des scientifiques utilisent l'intelligence artificielle nourrie aux théories d’Einstein pour sonder la structure et le comportement à long terme des galaxies et promettent des révélations sur certains des plus grands mystères de l'univers.

Dans un monde où l'intelligence artificielle façonne l'avenir de nombreux secteurs, les avancées de la science se distinguent particulièrement. Récemment, une équipe coréenne a franchi une nouvelle étape avec une IA capable de détecter une maladie chez les enfants avec une précision de 100 %, révolutionnant ainsi le diagnostic précoce. Dans un autre domaine innovant, une startup a développé une méthode en l’utilisant qui lui permet d'évaluer la santé cardiaque simplement en observant les yeux des patients, promettant une détection non invasive des maladies cardiovasculaires.

De plus, le potentiel de l'IA dans le diagnostic médical a été souligné par ChatGPT, qui a réussi à identifier une maladie rare non reconnue par 17 médecins, démontrant ainsi sa capacité à compléter les compétences humaines dans des situations complexes. Ces exemples illustrent la polyvalence et l'impact profond de l'intelligence artificielle, pavant la voie à son application dans l'étude des galaxies et la révélation de leurs mystères.

Quand l'IA rencontre Einstein pour décrypter les mystères des Galaxies

L'étude menée par l'équipe de Bayreuth repose sur une approche qui marie les modèles mathématiques basés sur la théorie de la relativité d'Einstein et l'intelligence artificielle. Christopher Straub, doctorant, souligne l'importance de cette fusion : « En intégrant un trou noir au cœur de nos modèles galactiques, conformément à la théorie générale de la relativité, nous ouvrons une nouvelle fenêtre sur la compréhension de l'univers ». Cette méthode permet non seulement d'explorer les galaxies de manière plus approfondie mais offre également une rapidité sans précédent dans l'analyse des données.

Le recours au réseau neuronal profond, une technologie avancée d'intelligence artificielle, représente une avancée majeure dans cette recherche. Inspirés de la complexité du cerveau humain, ces réseaux sont composés de multiples couches de neurones artificiels qui traitent l'information de manière hiérarchique. Cette structure permet au réseau d'apprendre et de reconnaître des motifs à différents niveaux d'abstraction, rendant ainsi possible la prédiction de la viabilité des modèles galactiques avec une précision et une rapidité révolutionnaires. Dr. Sebastian Wolfschmidt souligne l'impact de cette technologie : « Ce que nous accomplissions auparavant en plusieurs années peut désormais être réalisé en quelques secondes, offrant une nouvelle dimension à la vérification des hypothèses astrophysiques ».

L'union de la théorie de la relativité d'Einstein avec les capacités analytiques avancées de l'IA ouvre de nouvelles voies pour percer les secrets les plus profonds de l'univers, dont le mystère entourant les trous noirs, ces entités insaisissables qui continuent de fasciner et de défier notre compréhension.

Source : Christopher Straub and Sebastian Wolfschmidt 2024 Class. Quantum Grav.