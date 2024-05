Edge devient encore plus rapide grâce à ce changement dans les menus

Si vous avez l'impression que le navigateur Edge de Microsoft est devenu un peu lent ces derniers temps, sachez que des améliorations de performances indispensables sont en cours.

L'entreprise a commencé à déployer une refonte majeure baptisée « WebUI 2.0 » qui réécrit les principaux éléments de l'interface utilisateur pour les rendre plus rapides et plus réactifs. Le premier composant à recevoir le traitement WebUI 2.0 est le panneau Browser Essentials de Edge, et les gains de vitesse sont assez impressionnants.

Microsoft indique que le panneau remanié se charge désormais 42 % plus rapidement pour la plupart des utilisateurs. Pour les utilisateurs de PC bas de gamme sans SSD ou avec moins de 8 Go de RAM, les améliorations sont encore plus spectaculaires, avec une accélération de 76 %.

Microsoft rend Edge encore plus fluide

Alors, qu'est-ce que WebUI 2.0 exactement et comment rend-il Edge plus rapide ? Comme l'explique Microsoft, bien que Edge soit une application de bureau native, nombre de ses menus, panneaux et autres éléments d'interface utilisateur sont essentiellement des pages web intégrées construites avec des technologies web telles que HTML, CSS et JavaScript.

Au fil du temps, ce code d'interface utilisateur basé sur le web peut devenir volumineux et inefficace, entraînant des temps de chargement lents pour des éléments tels que la page des nouveaux onglets ou les menus de configuration. La nouvelle architecture WebUI 2.0 de Microsoft vise à réduire ce gonflement grâce à une approche « markup-first » qui minimise la taille des paquets et la quantité de JavaScript exécuté lors de l'initialisation.

En termes plus clairs, Microsoft a réécrit les éléments clés de l'interface d'une manière plus intelligente et plus autonome pour les navigateurs et les appareils modernes. Le résultat est un code allégé qui peut rendre les éléments de l'interface utilisateur plus rapidement tout en étant plus réactif.

Si le panneau « Browser Essentials » a servi de terrain d'essai, Microsoft indique que d'autres parties de l'interface utilisateur de Edge seront migrées vers la nouvelle architecture WebUI 2.0 à l'avenir. Le panneau des favoris est le suivant, avec des tests déjà en cours montrant qu'il est maintenant environ 40 % plus rapide. Au-delà des favoris, l'entreprise prévoit de mettre à jour les composants de l'historique, des téléchargements et du portefeuille au cours des prochains mois. Tous ces éléments devraient contribuer à rendre la navigation dans Edge beaucoup plus rapide.