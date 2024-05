Attention si vous recevez ce mail demandant de payer une amende, c’est une arnaque

Une arnaque par mail est en train de circuler. En provenance d'un service présenté comme officiel, le message vous incite à payer une soi-disant amende rapidement sous peine de majoration. C'est évidemment faux.

Mettons-nous dans la tête d'une personne cherchant à en escroquer d'autres via l'envoi d'un faux message. Qu'est-ce qui a le plus de chance de fonctionner ? Incarner une institution officielle est un très bon début. Ensuite, il faut faire peur en donnant un sentiment d'urgence pour enfin rediriger la victime vers une plateforme de paiement fictive. Cette recette peut prendre différentes formes, mais l'une des plus courantes vous fait croire que vous avez une amende en retard.

Souvenez-vous : une grande campagne de phishing par SMS faisait justement appel à ce procédé entre 2022 et 2023 avant que ses auteurs soient arrêtés par la police. Cela n'a pas découragé les autres pour autant et certains se sont même mis à envoyer des courriers recommandés histoire de faire encore plus “vrai”. D'après le site signal-arnaques.com, il semble que cette fois-ci ,c'est le mail qui est privilégié. On peut y voir celui qu'un internaute a déjà reçu plusieurs fois.

Ce mail vous demandant de payer une amende est une arnaque, ne tombez pas dans le panneau

Envoyé par une adresse qui peut sembler légitime, [email protected], il a pour objet “Payer son amende en ligne” et dit ceci : “Nous vous rappelons que cette contravention a été émise en raison de non règlement d'une place de stationnement respecté par le conducteur du véhicule. Veuillez noter que le non-paiement de cette amende avant le Jeudi 31 Mai entrainera une majoration à hauteur de 105 Euro. Il est donc important de régulariser cette situation dans les plus brefs délais“.

En-dessous, on trouve un lien pour payer faisant référence à un “compte Amendes” auquel il est possible de se connecter via FranceConnect. Malgré ces points se voulant rassurant, la somme atterrira bien sûr dans les poches de l'arnaqueur. Pour rappel, le seul organisme qui peut vous contacter à propos d'une amende est l'ANTAI, l'Agence nationale de traitement automatisé des amendes. De plus, elle ne le fera jamais pas mail ou par SMS, seulement par courrier. N'hésitez pas à prévenir votre entourage de cette arnaque.