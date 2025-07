Quels sont les smartphones Android les plus puissants du moment ? Découvrez le dernier classement AnTuTu

Voici le classement des dix smartphones les plus puissants en juin 2025 selon AnTuTu. Il fait la part belle aux appareils sous Snapdragon 8 Elite.

AnTuTu est un outil de benchmark qui permet de mesurer la puissance d'un smartphone. Chaque mois, la plateforme publie son classement des mobiles Android ayant obtenu le meilleur score moyen pour donner une idée des appareils qui délivrent les performances les plus solides du marché. Et nous avons notre Top 10 du mois de juin.

Le numéro 1 du moment est le Red Magic 10S Pro+. Ce n'est pas une surprise, il s'agit d'un smartphone orienté gaming équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite. Cette dernière délivre des prestations de haute volée, parvenant même à tenir la dragée haute à l’A18 Pro des iPhone selon certains scénarios. Qualcomm a réalisé un bond technologique cette année en intégrant ses nouveaux cœurs CPU Oryon à ses SoC, et c'est tout logiquement qu'il est largement représenté ici.

Le Snapdragon 8 Elite domine AnTuTu

Car oui, le deuxième terminal du classement est le vivo X200 Ultra, un autre modèle embarquant le fameux SoC Snapdragon 8 Elite. À la troisième position, se trouve l'Oppo Find X8 Ultra. Essayez de deviner quelle est l'identité de son processeur ? Bien vu, il s'agit encore du Snapdragon 8 Elite.

L'iQOO Neo10 Pro+, le Honor GT Pro, le OnePlus Ace 5 Pro, le OnePlus 13 et l'iQOO 13 font aussi partie de ce top 10 et sont propulsés par un Snapdragon 8 Elite. Seuls deux modèles sortent du lot : le Vivo X200s et le Redmi K80 Extreme Edition. Leurs performances sont confiées à un Dimensity 9400+ de MediaTek.

Comme toujours, ce sont des smartphones de marque chinoise qui occupent les premières places du classement. Samsung parvient de temps à autre à placer un de ses smartphones, notamment le Galaxy S Ultra, aux alentours de sa sortie, mais il en est chassé assez rapidement au fur et à mesure que de nouveaux modèles arrivent sur le marché. Plusieurs des modèles cités ici ne sont pas disponibles en Europe. N'oubliez pas : la puissance brute est loin d'être un critère prioritaire au moment de choisir son smartphone. Pour faire le bon achat, lisez des tests pour un retour d'expérience complet.