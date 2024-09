Ces cinq nouvelles fonctionnalités débarquent sur Android, ne passez pas à côté !

Google annonce de nouvelles fonctionnalités sur Android qui promettent d'enrichir l'usage quotidien de nombreux appareils. De la reconnaissance musicale à la lecture vocale des pages web, ces nouveautés s’ajoutent à une mise à jour de Wear OS qui rendra les montres connectées encore plus autonomes.

Android continue d'évoluer avec cinq nouvelles fonctionnalités conçues pour simplifier et enrichir le quotidien des utilisateurs. Les dernières mises à jour introduisent des outils pratiques, comme une meilleure accessibilité pour les personnes malvoyantes ou la possibilité d’écouter des pages web lues à haute voix. Google souhaite ainsi rendre son système encore plus intuitif et utile dans des contextes variés, tout en mettant l'accent sur des services accessibles à tous.

L'une des principales nouveautés concerne TalkBack, le lecteur d'écran d'Android, qui devient plus performant grâce à l'intégration de son IA Gemini. Désormais, ce dernier peut fournir des descriptions audio détaillées d'images issues de diverses sources comme les messages, les réseaux sociaux ou la galerie photo. Cette fonctionnalité s’adresse particulièrement aux personnes malvoyantes. Parallèlement, la fonctionnalité Circle to Search facilite l'identification de chansons jouées autour de vous ou sur votre téléphone sans devoir passer par une application distincte.

Chrome permet désormais d'écouter les pages web avec des options de personnalisation

Google introduit aussi une nouvelle option dans Chrome : la possibilité d'écouter le contenu des pages web. Que vous lisiez des articles, des blogs ou des recettes, il est désormais possible de les faire lire à haute voix. En plus de cela, vous avez le contrôle total sur la vitesse de lecture, la voix et la langue, ce qui rend cette fonction utile pour de nombreux contextes. Cette option rend la navigation sur Internet plus accessible et permet à ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire d’en profiter pleinement.

Une autre nouveauté est le système d'alertes aux tremblements de terre d'Android, déjà disponible en France, est désormais étendu à l'ensemble des États-Unis et à six territoires supplémentaires. Ce système utilise la détection participative pour avertir les utilisateurs quelques secondes avant le début des secousses en leur donnant ainsi un temps précieux pour se préparer. Après qu’elles soient passées, des conseils sont fournis pour savoir quoi faire. Enfin, une amélioration pour Wear OS permet d'utiliser Google Maps hors ligne directement sur les montres connectées. En téléchargeant une carte sur son téléphone, il devient possible de l'utiliser sur sa montre, même sans connexion, ce qui va grandement faciliter ainsi les déplacements à pied.

Source : Google