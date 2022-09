BMW i4 : le prix et l’autonomie baissent pour concurrencer la Tesla Model 3

BMW vient de présenter la i4 eDrive35, une nouvelle version de sa berline électrique. Affichée à partir de 53 550 €, elle est pensée avant tout pour venir concurrencer la Tesla Model 3. Seulement pour atteindre ce prix, le constructeur a dû faire des concessions sur l'autonomie et la puissance.

En lançant en juin 2022 la BMW i4, sa toute première berline électrique, le constructeur allemand proposait un concurrent de poids à la Tesla Model 3, l'actuel leader du marché. Néanmoins, il fallait composer avec un prix nettement supérieur à celui de l'américaine, puisque la BMW i4 eDrive40 se négocie à partir de 63 350 euros.

Or, BMW a décidé de remédier à ce problème en lançant une toute nouvelle version de sa berline électrique : la BMW i4 eDrive35. Cette variante est affichée à partir de 53 550 €, soit 60 € de plus que la Model 3 de base en France. Rappelons que Tesla n'a cessé d'augmenter les prix de ses voitures ces derniers mois. Aux Etats-Unis, le ticket d'entrée pour une Model 3 est désormais de 46 700 dollars, contre 35 000 dollars il y a quelques années.

BMW i4 eDrive 35 : un prix plus doux pour se frotter à la Model 3

Bien entendu, pour atteindre ce prix, BMW a dû faire quelques concessions notamment sur la puissance du moteur électrique et sur l'autonomie. Bien qu'elle repose sur l'architecture de la eDrive40, cette nouvelle i4 embarque un moteur plus modeste. La puissance passe à 210 kW, soit 286 ch, contre 340 ch pour la eDrive40. Le couple maximal est de 400 Nm.

Le moteur est toujours installé à l'arrière du véhicule, et affiche toujours des performances respectables : le 0 à 100 km/h est toujours effectué en 6 secondes. Non, les véritables changements se situent plutôt du côté de la batterie. La capacité nette passe de 80,7 kWh à 68 kWh, et fatalement, l'autonomie s'en trouve amoindrie.

A lire également : BMW présente l’iX M60, son SUV électrique le plus puissant

Des concessions inévitables sur l'autonomie

Si la eDrive40 pouvait parcourir jusqu'à 590 km, la 35 affiche 490 km avec une charge complète en cycle mixte WLTP. Concernant la recharge, le constructeur annonce jusqu'à 11 kW en courant alternatif et 180 kW en courant continu. L'équipement de série comprend notamment des phares et feux LED, un ensemble d'écrans incurvés pour la navigation, la caméra de recul sans oublier la pompe à chaleur.

Selon le constructeur allemand, la BMW i4 eDrive35 entrera en production en novembre 2022 à l'usine BMW Group à Munich. Avec ce nouveau modèle, la marque annonce que les voitures électriques représenteront 50% du volume total de production en 2023. Rappelons que BMW s'est engagé pour que ses véhicules entièrement électriques représentent plus de 50% de ses ventes mondiales d'ici 2030.