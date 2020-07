CES 2021 : le salon high-tech se tiendra exclusivement en ligne

Le CES 2021 de Las Vegas se déroulera exclusivement en ligne. Face à la propagation du coronavirus, les organisateurs du salon mondial de la technologie ont préféré annuler tous les événements physiques prévus. L’année prochaine, le salon sera donc 100% virtuel avant un retour à la normale prévu en 2022.

« En pleine pandémie et vu les préoccupations sanitaires mondiales croissantes concernant la propagation du Covid-19, il n’est tout simplement pas possible de convoquer en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 » explique Gary Shapiro, président et directeur général de la CTA (Consumer Technology Association), l’organisme qui organise le salon CES, dans un communiqué.

Ce n’est pas vraiment une surprise. L’épidémie de Covid-19 continue en effet de propager aux Etats-Unis. Le nombre total de cas de Covid-19 diagnostiqués dépasse désormais les 4,34 millions sur le sol américain. Le pays déplore plus de 149.000 morts depuis le début de la pandémie. D’après Gary Shapiro, il est peu probable qu’un vaccin ait été découvert et change la donne d’ici le mois de janvier prochain.

Retour à Las Vegas pour le CES 2022 ?

Comme de nombreux autres événements, le CES 2021 se déroulera donc exclusivement en ligne. Du 6 au 9 janvier 2021, les exposants présenteront leurs innovations technologiques dans des vidéos diffusées sur la toile. Dans son communiqué de presse, la CTA promet aussi des expériences virtuelles immersives.

« La technologie nous aide tous à travailler, à apprendre et à nous connecter pendant la pandémie – et ces innovations nous aideront également à réinventer le CES 2021. En passant à une plate-forme entièrement numérique pour 2021, nous pouvons offrir une expérience unique qui aide nos exposants à se connecter avec les publics existants et nouveaux » affirme l’organisme. Comme toujours, la rédaction de Phonandroid suivra toutes les conférences en ligne avec vous.

La CTA espère un retour à la normale pour 2022. Les organisateurs estiment que le CES de 2022 se tiendra bien à Las Vegas comme c’est le cas depuis les années 60. Evidemment, tout dépend de l’évolution de la crise sanitaire aux Etats-Unis et dans le monde dans le courant de l’année prochaine.