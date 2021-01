CES 2021 : Nvidia dévoile la RTX 3060 et casse les prix du ray tracing

Nvidia lance la RTX 3060 : après avoir dévoilé sa nouvelle gamme de cartes graphiques RTX et 3060 Ti, 3070 et 3080 en fin d'année dernière, le fondeur revient donc cette fois avec une carte graphique hyper abordable. Dans la gamme des RTX 30, il s'agit même du modèle le moins cher du marché.

Nvidia vient de donner une conférence dans le cadre du CES 2021, lequel se déroule virtuellement cette année. Si le fondeur a dévoilé ses nouveaux GPU pour PC portables, Nvidia en a également profité pour présenter la RTX 3060, une carte graphique dédiée aux machines de bureau.

Attendez, RTX 3060 vous avez dit ? N'y avait-il pas déjà la RTX 3060 Ti, une carte sortie il y a un tout petit mois ? Oui, mais cette fois, il s'agit d'un modèle encore plus abordable et qui n'a (presque) rien à envier à sa grande sœur. Jugez plutôt.

La Nvidia RTX 3060 succède tranquillement à la GTX 1060

Nvidia n'a pas manqué de rappeler que sa nouvelle architecture RTX fait un véritable carton depuis sa sortie. ” L'architecture Nvidia Ampere a été notre vente la plus rapide à ce jour, et la RTX 3060 apporte les atouts de la série RTX 30 à des millions de joueurs supplémentaires partout dans le monde “, explique le fondeur. Et sa nouvelle carte graphique semble avoir tout pour convaincre celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une RTX 3070 ou RTX 3080 (et on ne parle même pas de la RTX 3090), tout en voulant goûter aux joies du ray tracing.

La fiche technique de la RTX 3060 est la suivante :

13 shader-TFLOP

25 RT-TFLOP dédiés au ray tracing

101 tensor-TFLOP dédiés à la technologie Nvidia DLSS

Interface mémoire de 192 bit

12 Go de mémoire GDDR6

Selon Nvidia, cette nouvelle génération de cartes graphiques permet de doubler les performances de rastérisation et de décupler les performances de ray tracing. Toujours d'après le constructeur, la RTX 3060 est capable de faire tourner les jeux les plus récents à 60 i/s (avec le mode RTX activé, il va de soi).

Derrière ces propos, Nvidia a une petite idée en tête : faire de cette nouvelle carte graphique la remplaçante de la GTX 1060. “Étant donné que 90 % de la base installée tourne sur GTX, c'est le moment propice pour que les gamers passent à RTX”, déclare Nvidia.

Il est vrai que le prix de la carte devrait permettre aux bourses les plus modestes de s'équiper d'une RTX. La nouvelle RTX 3060 est en effet annoncée au prix de 329 dollars. La carte graphique sera disponible fin février. Reste plus qu'à espérer qu'elle ne tombe pas rapidement en rupture de stock comme ses grandes sœurs.