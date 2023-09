Marre des gens qui parlent fort à côté de vous ? Vous allez pouvoir les mettre en sourdine

Des scientifiques ont mis au point un système qui isole des zones sonores dans une pièce. Cela permettrait de ne plus entendre les gens à côté de vous pendant que vous discutez avec quelqu'un. Un bouton “mute” dans la vraie vie.

Vous êtes confortablement installé dans le fauteuil de la salle de cinéma. Le film que vous attendez depuis des mois va commencer. Et là, la personne à deux sièges de vous ouvre son paquet de bonbons emballés individuellement et commence à les manger sans faire de pause. Si seulement vous aviez un bouton “mute” comme sur WhatsApp ou Threads… Réjouissez-vous, ça arrive ! Des scientifiques ont mis au point un système qui combine des haut-parleurs et une “nuée acoustique”. Pour faire simple, des micros sur roues.

Grâce à lui, il est possible d'isoler des zones sonores dans une pièce, ce qui “coupe le son” des gens qui parlent à côté de vous. Le prototype est constitué de 7 petits robots qui se déploient eux-même, pour l'instant sur des tables, à terme dans une pièce. En quittant leur chargeur, ils émettent un son à haute-fréquence pour se repérer et se positionner. Un peu comme une chauve-souris. Les micros analysent les sons qu'ils captent pour se placer de manière optimale. Tout est géré par un programme utilisant l'intelligence artificielle.

Des micros sur roues isolent des zones de conversation pour supprimer le son des gens à côté de vous

Les micros sont capables d'isoler les voix des personnes qui discutent dans une pièce afin de créer des “zones de silence”. Pour le moment, ils arrivent à distinguer des voix à 50 cm les unes des autres 9 fois sur 10, sans information préalable sur les personnes. Les tests ont eu lieu dans des cuisines, des bureaux et des salons. Le système peut traiter 3 secondes de son en 1,82 seconde en moyenne. C'est assez pour du streaming en direct, comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, mais pas pour une utilisation en situation réelle. L'équipe y travaille déjà.

La prochaine étape est de permettre aux haut-parleurs d'émettre des sons. À partir de là, il sera possible de créer en temps réel des zones de silence dans les cinémas, les open space, chez vous… Pour assurer la sécurité des données enregistrées, tout est géré en local. Les robots n'utilisent pas de caméra pour se repérer, uniquement les sons, et leur activation est clairement indiquée par une lumière clignotante. À terme, il sera possible de dire au système “n'enregistre rien autour de mon bureau” par exemple. En attendant, il va falloir supporter votre voisin de ciné et ses bonbons.

Source : EurekAlert!