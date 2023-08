Ce voleur d’iPhone ambitieux se fait attraper, la résistance à toute épreuve du Galaxy Z Flip 5, c’est le récap

Un homme tente de faire passer à la douane 68 iPhone scotchés sur son corps, la résistance à toute épreuve du Galaxy Z Flip 5, une fonctionnalité sur Android va vous réconcilier avec les QR Codes, c'est le récap des actualités du vendredi 4 août 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce vendredi 4 août 2023 ? Tout d'abord, nous avons évidemment évoqué la sortie vidéoludique du mois : le lancement de la version finale de Baldur's Gate 3. Le titre de Larian Studios est déjà l'un des plus gros succès sur Steam de l'année, et autant le dire tout de suite, il s'agit du jeu de l'été à ne pas manquer.

Dans un tout autre domaine, nous avons également abordé dans nos colonnes cette faille de sécurité détectée par plusieurs étudiants dans le logiciel système de Tesla. Grâce à cette vulnérabilité, il est possible d'activer gratuitement les fonctions payantes du constructeur, comme le FSD, sa technologie de conduite autonome. Vous avez aussi pu lire sur Phonandroid cette histoire insolite. Un homme a gagné pas moins de 300 000 € par an dans la Tech en cumulant trois CDI. Sa technique ? Le télétravail. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations à retenir impérativement dans l'actualité de ce vendredi 4 août 2023.

Il tente de passer 68 iPhone à la douane scotchés sur lui

Un homme a tenté de faire passer à la douane chinoise pas moins de 68 iPhone. Pour ce faire, le passeur a scotché sur son corps tous les appareils. Sans surprise, le stratagème grossier n'a pas fonctionné, notamment à cause de la démarche lourde et suspecte du contrebandier.

Pour en savoir plus : Il tente de passer la douane avec 68 iPhone scotchés sur le corps et se fait attraper sur le champ

La chaîne YouTube Mrkeybrd, spécialisée dans le test de smartphones pliables, a voulu s'assurer de la résistance au pliage du Motorola Razr 40 Ultra et du Galaxy Z Flip 5. Le dernier né de Samsung s'en sort avec les honneurs. Alors que le Z Flip 5 a dépassé les 100 000 pliages sans encombre, la charnière de son concurrent a rendu l'âme après seulement 43 800 plis.

Pour en savoir plus : Le Galaxy Z Flip 5 est beaucoup plus durable que le Motorola Razr 40 Ultra, la preuve en vidéo

Une récente mise à jour du système de scan de QR Code sur Android permet désormais à votre smartphone de zoomer automatiquement sur un QR Code lorsqu'il est détecté. De quoi faciliter et accélérer nettement le processus.

Pour en savoir plus : Android – cette fonction très attendue va enfin vous réconcilier avec les QR codes