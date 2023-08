Il tente de passer la douane avec 68 iPhone scotchés sur le corps et se fait attraper sur le champ

Une nouvelle histoire rocambolesque s’est encore déroulée à la douane chinoise. Cette fois-ci, un homme a tenté de faire passer 68 iPhone, tous scotchés sur différentes parties de son corps. Il s’est rapidement fait repérer par les autorités à cause de sa démarche lourde et peu assurée.

Il s’en passe des choses à la douane chinoise. Régulièrement, des rapports nous venant de l’Empire du Milieu font état de contrebandiers déterminés — et visiblement très optimistes quant à leurs compétences — à faire passer des produits high tech. Le plus impressionnant est sans doute cet homme qui a tenté le coup avec 239 processeurs Intel scotchés sur le corps. Un autre a fait le choix de réduire le nombre de puces et utiliser la place vacante pour y ajouter 16 smartphones.

Un autre homme ambitieux s’est récemment fait arrêter à la frontière du pays. Ce dernier a fait le pari du 100 % smartphone, plus précisément des iPhone, puisque les autorités l’ont retrouvé avec pas moins 68 d’entre eux attachés sur l’ensemble de son corps. L’image ci-dessus, publiée par la douane chinoise, ne montre que les jambes de l’interpellé, pourtant déjà bien fournies.

Il se fait arrêter à la douane chinoise avec 68 iPhone scotchés sur le corps

La nuit du 31 juillet, l’homme se présente à la frontière. Il se positionne dans la file « rien à déclarer » — non sans un certain aplomb. Mais les douaniers remarquent rapidement sa démarche louche, qu’ils trouvent lourde et peu assurée. Une fois interpellé, l’homme ne tarde pas à révéler la grossière supercherie. Sous ses vêtements, de nombreux iPhone étaient attachés à l’aide d’un simple scotch.

Sur le même sujet — XFX : les douanes saisissent 2,9 millions d’euros en cartes graphiques, le constructeur voulait échapper aux impôts

Le contrebandier a été arrêté. On ignore encore la peine qu’il encoure, mais celle-ci risque de frapper fort. En effet, la Chine se veut de plus en plus sévère envers les contrebandiers, légions dans ce pays où la demande pour les produits tech et hardware est de plus en plus forte. Bien qu’apparemment très populaire, la bonne vieille technique du scotch a visiblement fait son temps.

Source : cnBeta