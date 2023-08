SpaceX : nouveau test réussi pour Starship, le deuxième lancement approche

SpaceX avance à grands pas vers son deuxième vol d'essai orbital pour Starship, puisqu'elle a réalisé avec succès un test important avec le Booster 9, le premier étage de la fusée géante d’Elon Musk.

Il y a quelques mois, SpaceX avait lancé Starship pour la première fois. La fusée devait atteindre l’orbite, mais avait finalement explosé en cours de route. En attendant un deuxième lancement, SpaceX fait une série de tests sur sa nouvelle fusée, dont notamment sur son booster 9, le premier étage de Starship.

Hier, SpaceX a effectué un test connu sous le nom de “spin prime test”, qui concerne les pompes et les turbines du propulseur Super Heavy. Au cours de cet essai, la fusée a libéré des propergols très froids de ses moteurs sans les allumer, ce qui a permis à SpaceX de vérifier les performances de plusieurs moteurs de la fusée.

Le deuxième lancement de Starship approche à grands pas

Malgré l’explosion du premier Starship, SpaceX a tiré les leçons de cette expérience et, cette fois, le test s'est déroulé sans encombre, ouvrant la voie à des essais plus importants, tels qu'un tir statique, qui fait partie des dernières étapes avant un lancement. L’évacuation des ergols a duré environ douze secondes, au cours desquelles des nuages d'ergols froids ont jailli de la base de la fusée.

Désormais, SpaceX prévoit d'ajouter un anneau d'étagement chaud au sommet du lanceur Super Heavy. Cette amélioration est essentielle pour protéger le propulseur du panache d'échappement et des forces exercées par les moteurs du deuxième étage lors de la séparation des étages.

Il reste maintenant à voir quand pourrait décoller Starship, Elon Musk n’ayant pour l’instant pas encore partagé de calendrier précis. On espère que ce nouveau lancement ne causera pas de risque pour l’environnement, comme cela a peut-être pu être le cas pour le premier. Elon Musk avait cependant assuré qu’aucune particule dangereuse n’avait été propagée dans l’air.

Pour rappel, les moteurs Raptor constituent une amélioration significative par rapport aux moteurs Merlin qui propulsent les fusées Falcon 9 en termes de poussée, de rendement énergétique et de capacité de nettoyage. Les moteurs Raptor utilisent du méthane, ce qui permet une combustion plus propre et une maintenance plus facile par rapport à l'accumulation de carbone à l'intérieur des moteurs causée par le kérosène utilisé dans les moteurs Merlin.