Il gagne 300 000 €/an avec 3 CDI dans la tech sans que personne ne le sache, voici comment il s’y prend

Un ingénieur américain a cumulé 3 emplois en CDI pour gagner (beaucoup) plus d'argent. Ce n'est pas illégal en soi, mais le plus surprenant, c'est que personne ne s'est rendu compte de rien.



Joseph (ce n'est pas son vrai prénom) est un ingénieur de 48 ans travaillant au Texas. Début 2020, il gagne très bien sa vie, 117 500 $ par an, mais trouve un nouvel emploi payé 120 000 $. Alors qu'il s'apprête à démissionner du 1er, un collègue lui rappelle qu'il n'a que 4 à 5 heures de travail effectif par semaine actuellement. Pourquoi ne pas cumuler les deux ? Joseph tente le coup : son 2e emploi lui prend 30 à 40h/semaine, c'est faisable. Malheureusement, une restructuration soudaine lui fait craindre un licenciement. Il cherche et décroche un 3e travail.

Sauf qu'au lieu de s'arrêter, le 2e travail de Joseph devient juste plus simple. Il ne lui prend que 5 à 8h par semaine. Sa décision est prise : il cumule les 3 emplois. À chaque fois que Joseph entame un nouveau job, il veut quitter les autres pour s'y consacrer à fond. Au final, il arrive à jongler entre tous et triple son salaire pour atteindre 314 000 €/an. Avec l'argent, il rembourse le crédit de sa maison, de sa voiture et celle de sa femme. Sur le papier ça fait rêver, mais ça demande une sacrée organisation.

Comment cet ingénieur cumule 3 emplois sans que personne ne s'en rende compte

Évidemment, Joseph est 100 % en télétravail, n'en déplaise à Amazon. Comme il travaille dans l'IT (Technologies de l'Information), il sait très bien qu'il travaillera moins de 40h/semaine effectives, contrairement à ce qu'on lui annonce en entretien. Pour gérer les réunions, il marque dans ses emplois du temps les horaires consacrés aux autres jobs comme “privés”. Parfois, il doit participer à plusieurs meetings en même temps et branche plusieurs casques, en prenant soin de couper la caméra de son PC.

Jospeh a également mis dans la confidence un collègue de confiance dans ses deux premiers emplois. Ils le préviennent quand le cumul pourrait poser problème. Au final, l'ingénieur travaille environ 40h/semaine, plus quelques heures certains soirs. Il avoue être en léger burnout, mais le confort financier que sa situation lui apporte le motive à continuer. Aux États-Unis, rien n'interdit d'avoir plusieurs jobs à plein-temps, du moment que cela ne viole pas une éventuelle clause de confidentialité.

