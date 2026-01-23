Ce virus caché dans des jeux Android peut contrôler votre téléphone grâce à l’IA

Des jeux Android en apparence anodins servent en réalité de porte d’entrée à un malware sophistiqué. Grâce à l’intelligence artificielle, il peut interagir avec des publicités sans votre consentement. Pire encore, il serait capable de prendre le contrôle de votre écran à distance.

L’intelligence artificielle bouleverse de nombreux domaines, y compris celui de la cybersécurité. Récemment, des chercheurs ont découvert un ransomware piloté par IA, capable de générer des scripts malveillants à la volée. D’autres études ont montré qu’une simple image générée par IA pouvait dissimuler un virus. Ce type de menace devient plus discret, plus accessible, et donc plus dangereux. Et désormais, c’est Android qui en fait les frais à travers des jeux très populaires.

Plusieurs jeux Android, téléchargeables via des plateformes alternatives ou même depuis la boutique GetApps de Xiaomi, intègrent un malware sophistiqué. Il s’agit d’un trojan qui utilise l’intelligence artificielle pour manipuler des publicités dans l’application, à l’insu de l’utilisateur. Ce type d’attaque, appelé “clickjacking”, pourrait sembler anodin. Pourtant, les chercheurs ont découvert que ce logiciel va beaucoup plus loin et peut même permettre une prise de contrôle à distance de l’appareil.

Un malware caché dans des jeux Android utilise l’IA pour cliquer sur des pubs et contrôler votre écran

Selon les experts en sécurité de Dr.Web, ce malware, nommé Android.Phantom, s’appuie sur la bibliothèque TensorFlow.js pour exécuter un modèle de machine learning. Il analyse les pages publicitaires et clique automatiquement sur certains éléments pour générer des revenus frauduleux. Ce processus fonctionne en arrière-plan, dans une fenêtre masquée, sans que l’utilisateur ne s’en rende compte. Plusieurs jeux infectés ont été identifiés. Tous sont liés au développeur Shenzhen Ruiren Network Co.

Voici quelques titres de jeux concernés par l’intégration du malware Android.Phantom :

Creation Magic World

Cute Pet House

Amazing Unicorn Party

Sakura Dream Academy

Theft Auto Mafia

Open World Gangsters

Ces jeux sont proposés sur Xiaomi GetApps, mais aussi sur des sites tiers comme Apkmody ou Moddroid.

Quand le système automatique ne fonctionne pas, le malware passe à un autre mode appelé “signalling”. Il utilise une technologie appelée WebRTC, qui permet de partager l’écran du téléphone en direct avec un pirate. Ce dernier peut alors contrôler le smartphone à distance, comme s’il l’avait en main. Il peut cliquer, faire défiler des pages ou taper du texte. Cela transforme le téléphone en outil d’attaque ou en moyen de collecter des informations personnelles. Certaines versions peuvent aussi accéder à la position du téléphone ou connaître les applications installées. Le risque est encore plus grand si vous téléchargez des fichiers APK modifiés sur Telegram ou Discord.