Amazon est accusé de pousser ses clients à acheter des articles trop chers

Amazon est poursuivi en justice pour certaines de ses pratiques sur son site de e-commerce. Le géant américain aurait notamment utilisé un algorithme spécial pour pousser ses clients à débourser trop d’argent pour des produits qu’ils auraient pu acheter moins cher.

Amazon fait l'objet d'une action collective en justice pour avoir prétendument trompé les clients en les incitant à acheter des articles plus chers grâce à sa fonction “Buy Box”. La Buy Box, qui affiche un bouton “Acheter maintenant” et “Ajouter au panier” à côté d'un article, est censée afficher la meilleure offre pour cet article, selon l'action en justice. Cependant, l'action en justice affirme qu'Amazon affiche souvent des articles qui ne sont pas les moins chers ou les plus rapides à livrer, mais plutôt ceux qui lui rapportent le plus de frais.

La plainte a été déposée la semaine dernière par deux Californiens, qui représentent tous les clients d'Amazon qui ont acheté quelque chose par l'intermédiaire de la Buy Box depuis 2016. L'action en justice estime qu'il y a des centaines de millions de clients dans cette classe, car presque tout le monde utilise la Buy Box pour faire des achats sur Amazon. L'action en justice accuse Amazon d'avoir violé les lois sur la protection des consommateurs et d'avoir rompu son contrat avec les clients.

Amazon ne recommande pas les produits les moins chers

L'action en justice allègue qu'Amazon utilise un algorithme biaisé pour sélectionner le gagnant de la Buy Box, qui obtient la plus grande visibilité et le plus grand nombre de clics sur le site web. L'algorithme favorise les articles vendus par Amazon elle-même ou par des vendeurs qui utilisent Fulfillment By Amazon (FBA), un service qui s'occupe de l'expédition et de la livraison des articles. Ces articles paient des frais plus élevés à Amazon et bénéficient d'un traitement préférentiel dans la “Buy Box”, même s'ils ne constituent pas les meilleures affaires pour les clients.

L'action en justice affirme que les clients ignorent souvent que d'autres vendeurs proposent le même article à des prix inférieurs ou dans des délais de livraison plus courts. Les clients doivent cliquer sur “Autres vendeurs” pour voir ces options, qui sont cachées sur la page principale. L'action en justice fait valoir que les clients s'attendent raisonnablement à ce que la boîte d'achat affiche l'offre la moins chère pour l'article, mais qu'ils se trompent souvent.

L'action en justice cite plusieurs exemples de la manière dont le Buy Box d'Amazon induit les clients en erreur, par exemple en affichant un article à 19,99 dollars avec les frais de port gratuits, alors qu'un autre vendeur propose le même article à 14,99 dollars avec les frais de port gratuits. L'action en justice fait également référence à des enquêtes menées par les autorités américaines et européennes, qui ont conclu que l'algorithme Buy Box d'Amazon était anticoncurrentiel et favorisait les vendeurs FBA.

Amazon risque désormais une grosse amende

Il reste maintenant à voir comment Amazon va réagir à ces accusations. L'avocat en charge de l’affaire, Steve Berman, a déclaré qu'Amazon avait imposé “un lourd fardeau” à ses clients, qui doivent passer plus de temps sur la plateforme pour identifier les meilleures offres. Contrairement à d'autres actions en justice concernant la Buy Box d'Amazon, il s'agit de la première action en justice visant à obtenir une compensation pour les préjudices subis par les consommateurs, et non pour des préoccupations antitrust ou des préjudices subis par les vendeurs.

Le montant des dommages-intérêts qu'Amazon pourrait devoir verser n'est pas connu à ce jour, mais il pourrait bien être très important, puisque de nombreux Américains ont été exposés à cette pratique jugée trompeuse par les plaignants. Pour rappel, l'année dernière, les ventes d'Amazon aux États-Unis ont dépassé 574 milliards de dollars.